Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивне висловлювання президента УЄФА.

Збірна України продовжує боротьбу зі збірною Італії за вихід з у фінальну частину чемпіонату Європи 2024 року.

Президент УЄФА Александар Чеферін відзначився дуже дивним коментарем.

"Італія має кваліфікуватись на Євро-2024, інакше це буде катастрофа. Італійська збірна є надто важливою, але я думаю, що вона виграє в України, – наводить слова Чеферіна ТuttoМercatoWeb з посиланням на LaPresse.

Зазначимо, що наразі збірна України випереджає італійців на три бали, проте провела на одну гру більше.

Нагадаємо, раніше Чеферін заявив, що розірвання контракту з газпромом до повномасштабної війни проти України — чистий популізм.