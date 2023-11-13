Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У складі команди Лучано Спалетті залишилось 26 футболістів перед вирішальними матчами відбору Євро-2024.

Збірна Італії втратила трьох футболістів напередодні вирішальних матчів відбору Євро-2024 проти Північної Македонії та України. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу Італії.

Раніше головний тренер "адзуррі" Лучано Спалетті викликав до збірної 29 футболістів, проте наразі заявка скоротилася до 26 гравців.

Причиною тому є пошкодження гравців, які вони отримали в минулих матчах чемпіонату Італії — йдеться про воротаря Алекса Мерета (Наполі), захисників Давіда Калабрії (Мілан) та Рафаеля Толоя (Аталанта). При цьому перших двох вперше викликав Спалетті.

Нагадаємо, Італія спочатку зіграє проти Північної Македонії (17 листопада), а згодом з Україною (20 листопада).

Раніше Сергій Ребров визначився зі складом збірної України на матч проти Італії.