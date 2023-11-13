Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український універсал поділився своїми думками перед грою з Італією у відборі Євро-2024.

Універсал збірної України Олександр Зінченко прокоментував майбутній матч відбіркового циклу Євро-2024 проти Італії, який стане вирішальним у битві за путівку на чемпіонат Європи.

"Буде величезний матч. Звісно, це гра нашого життя. Особливо зараз, у найскладніший час незалежності нашої країни. Дуже важливо принести позитивні новини українському народові. Грати на Євро — чудове досягнення, особливо зараз.

Носити футболку збірної України — безумовно, це момент нашого життя, яким пишаємося найбільше. Грати за збірну мрієш з дитинства. Але особливо зараз, коли в нашій країні війна, ми прекрасно розуміємо, що кожен матч, навіть товариський — коли перемагаєш, приносиш багато позитиву нашим людям.

Чи важко грати, коли знаєш, що відбувається? Чи важко людям, які перебувають на передовій та віддають свої життя за нашу незалежність, за наш народ? Який шлях складніший? Ось вам і відповідь", — сказав Зінченко в інтерв'ю каналу Футбол 2.0.

Нагадаємо, матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Раніше Сергій Ребров визначився зі складом збірної України на матч проти Італії.