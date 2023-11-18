Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український вінгер поділився своїми думками перед грою з Італією.

Вінгер збірної України Віктор Циганков прокоментував майбутній вирішальний матч відбірного циклу Євро-2024 проти Італії.

"Це останній матч групового етапу. Ми чітко розуміємо, що для виходу на чемпіонат Європи ми повинні зробити подвиг. Ми зробимо все, щоб так і сталося. Для нас і для нашої країни. В часи, в які ми живемо, участь у чемпіонаті Європи матиме дуже важливе значення. Це чудовий турнір, і ми хочемо на ньому зіграти. Наші люди страждають місяцями, ми хочемо подарувати українцям кілька щасливих моментів.

Два місяці тому вже був такий матч. Італія грала вдома, на Сан-Сіро — величезному стадіоні з 60 000 уболівальників. Тоді ми зіткнулися з труднощами. Це стало нам уроком. Зараз у нас є останній шанс, і ми хочемо перемогти, ми хочемо вийти на чемпіонат Європи.

Збірна Італії відчуває більший тиск, тому що вони представляють велику країну, націю, яка зазвичай грає на таких великих турнірах. Це чинний чемпіон Європи. Але ми чудово знаємо, наскільки важлива ця кваліфікація для нашої нації та нашого народу. Ми хочемо зробити українців щасливими, щоб вони пишалися нами", - наводить слова Циганкова TUTTOmercatoWEB із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.