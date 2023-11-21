Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Голкіпер дав свій коментар після гри.

Україна не дотиснула Італію та поступилась прямою путівкою на Євро-2024. Коментар після гри дав голкіпер "синьо-жовтих" Анатолій Трубін.

Чи був пенальті проти Мудрика наприкінці матчу з Італією?

"Такий матч, де потрібна тільки перемога. Завжди на збірну є тиск, але якщо ти граєш на топ-рівні, то тиск є завжди. Це був ще один важкий матч, але, на жаль не змогли забити. У нас буде ще один шанс, будемо старатися.

Не вистачило одного влучного удару. Від усіх було велике бажання, всі старалися, але не вистачило одного того самого удару.

Запокоїтися не можливо, всі грали на перемогу. Якщо є шанс, його треба реалізовувати тут і зараз, так, у нас є ще плей-оф, але дуже хотілося вийти сьогодні.

Командними зусиллями нам вдалося не пропустити, але нажаль пройти далі це не допомогло", — сказав Трубін у ефірі Суспільного.

Таким чином збірна України фінішувала у відбірковій групі C на третьому місці з 14 очками в активі й гратиме в плей-оф Ліги націй УЄФА за путівку на Євро-2024, тоді як Італія посіла другу сходинку з такою самою кількістю заліковими балами й уже має свій щасливий квиток.