Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник став "Левом матчу".

У вирішальному матчі за вихід на чемпіонат Європи-2024 збірна України протистояла Італії.

Чи був пенальті проти Мудрика наприкінці матчу з Італією?

На жаль, наша команда не зуміла здолати опонента та не вийшла безпосередньо на Євро.

Найкращим гравцем матчу став Віталій Миколенко. За нього проголосували 51%. У Анатолія Трубіна 19%, а у Михайла Мудрика – 9%.

Таким чином збірна України фінішувала у відбірковій групі C на третьому місці з 14 очками в активі й гратиме в плей-оф Ліги націй УЄФА за путівку на Євро-2024, тоді як Італія посіла другу сходинку з такою самою кількістю заліковими балами й уже має свій щасливий квиток.