Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ексфорвард збірної України висловився про нічию у матчі відбору на ЄВРО-2024 проти Італії.

У рамках вирішального поєдинку відбору на ЄВРО-2024 національна збірна України зіграла в нульову нічию з Італією, поступившись у підсумку прямою путівкою італійцям на континентальну першість, але ще маючи шанси кваліфікуватися через плей-оф Ліги націй.

Колишній форвард збірної України Артем Кравець, який нині є радником президента київського Динамо, поділився емоціями від цієї гри та непризначеного пенальті на Михайлові Мудрику наприкінці поєдинку.

"Дякую за гру. Чистий пенальті в кінці гри... Дуже соромно за це перед футболом!!! Пробачте, але навіть не подивитися... Це жах!!!" — написав Артем Кравець в своєму Instagram.

Дивитися відео найкращих моментів та огляд матчу Україна — Італія ви можете на Football.ua.