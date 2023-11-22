Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Збірна України боротиметься за потрапляння на наступний чемпіонат Європи через плей-оф Ліги націй.

Основний раунд відбору на Євро-2024, що пройде в Німеччині, підійшов до свого завершення, тому ми дізналися всі 20 національних збірних, які гарантували собі участь в фінальному етапі континентальної першості.

Нагадаємо, що одне місце в якості учасниці на чемпіонаті Європи автоматично отримала збірна Німеччини, а ще три володаря путівок на турнір будуть визначені в рамках плей-оф Ліги націй — там однією з учасниць буде збірна України.

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До вашої уваги склади корзин під час жеребкування фінального раунду Євро-2024, яке відбудеться вже в суботу, 2 грудня:

Корзина №1

- Німеччина

- Португалія

- Франція

- Іспанія

- Бельгія

- Англія

Корзина №2

- Угорщина

- Данія

- Албанія

- Австрія

- Туреччина

- Румунія

Корзина №3

- Шотландія

- Словенія

- Словаччина

- Чехія

- Нідерланди

- Хорватія

Корзина №4

- Сербія

- Італія

- Швейцарія

- переможець плей-оф шляху А

- переможець плей-оф шляху B

- переможець плей-оф шляху C

Щодо жеребкування плей-оф відбору на Євро-2024, то воно відбудеться у четвер, 23 листопада. Слідкувати за перебігом подій цього жеребкування ви зможете в онлайн-трансляції на Football.ua.