Збірна України боротиметься за потрапляння на наступний чемпіонат Європи через плей-оф Ліги націй.
Лого Євро-2024, getty images
22 листопада 2023, 00:39
Основний раунд відбору на Євро-2024, що пройде в Німеччині, підійшов до свого завершення, тому ми дізналися всі 20 національних збірних, які гарантували собі участь в фінальному етапі континентальної першості.
Нагадаємо, що одне місце в якості учасниці на чемпіонаті Європи автоматично отримала збірна Німеччини, а ще три володаря путівок на турнір будуть визначені в рамках плей-оф Ліги націй — там однією з учасниць буде збірна України.
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До вашої уваги склади корзин під час жеребкування фінального раунду Євро-2024, яке відбудеться вже в суботу, 2 грудня:
Корзина №1
- Німеччина
- Португалія
- Франція
- Іспанія
- Бельгія
- Англія
Корзина №2
- Угорщина
- Данія
- Албанія
- Австрія
- Туреччина
- Румунія
Корзина №3
- Шотландія
- Словенія
- Словаччина
- Чехія
- Нідерланди
- Хорватія
Корзина №4
- Сербія
- Італія
- Швейцарія
- переможець плей-оф шляху А
- переможець плей-оф шляху B
- переможець плей-оф шляху C
Щодо жеребкування плей-оф відбору на Євро-2024, то воно відбудеться у четвер, 23 листопада. Слідкувати за перебігом подій цього жеребкування ви зможете в онлайн-трансляції на Football.ua.