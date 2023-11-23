Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ні, він справді це сказав, щоправда ще 19 листопада.

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що хотів би бачити на чемпіонаті Європи-2024 Боснію та Герцеговину. Цей коментар він дав ще 19 листопада, коли відвідав сербське місто Лісковац.

На той момент не було відомо, що Україна зіграє у плей-оф за вихід на Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини.

"Я радий, що три збірні з регіону близькі до виходу на чемпіонат Європи: Сербія, Хорватія та Словенії.

Я хотів би, щоб Боснія і Герцеговина та Північна Македонія також пройшли кваліфікацію, але у них немає шансів.

Боснія та Герцеговина виступатиме у плей-оф, але так, як вони грають… Звичайно, я хотів би, щоб якнайбільше збірних із регіону вийшли на чемпіонат Європи", — наводить слова Чеферіна Sarajevo Times.

Нагадаємо, що до матчу Україна – Італія Чеферін зробив таку заяву: "Італія має кваліфікуватися на Євро-2024, інакше це буде катастрофа".