Ні, він справді це сказав, щоправда ще 19 листопада.
АЛЕКСАНДЕР ЧЕФЕРІН, GETTY IMAGES
23 листопада 2023, 16:30
Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що хотів би бачити на чемпіонаті Європи-2024 Боснію та Герцеговину. Цей коментар він дав ще 19 листопада, коли відвідав сербське місто Лісковац.
На той момент не було відомо, що Україна зіграє у плей-оф за вихід на Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини.
"Я радий, що три збірні з регіону близькі до виходу на чемпіонат Європи: Сербія, Хорватія та Словенії.
Я хотів би, щоб Боснія і Герцеговина та Північна Македонія також пройшли кваліфікацію, але у них немає шансів.
Боснія та Герцеговина виступатиме у плей-оф, але так, як вони грають… Звичайно, я хотів би, щоб якнайбільше збірних із регіону вийшли на чемпіонат Європи", — наводить слова Чеферіна Sarajevo Times.
Нагадаємо, що до матчу Україна – Італія Чеферін зробив таку заяву: "Італія має кваліфікуватися на Євро-2024, інакше це буде катастрофа".