Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Міралем П’янич розповів про мотивацію своєї команди перед матчем з Україною.

Півзахисник Боснії і Герцеговини Міралем П'янич прокоментував майбутній півфінальний матч плей-оф відбору Євро-2024 проти України.

"Я очікую матчу свого життя і мрію поїхати зі збірною Боснії і Герцеговини на чемпіонат Європи. Я вперше в історії був у формі своєї країни на чемпіонаті світу й хотів би бути на Євро — у них ми досі не брали участі. На нас чекає важкий поєдинок, але є велика мотивація плюс уболівальники, які стануть перевагою для нашої команди.

У України дуже якісна команда. Це молодий і сильний колектив. Я спостерігав за ними кілька разів і бачу, що це дуже хороша команда, яка у кваліфікації завдала багато клопоту Італії. І це красномовно говорить про якості синьо-жовтих.

У попередніх плей-оф нам не пощастило. Треба бути психологічно готовими до таких матчів. У нас є кілька гравців, які мають більше досвіду, ніж молодь, і ми повинні передавати його всій команді. Я з нетерпінням чекаю майбутньої зустрічі й підходжу до неї з великою мотивацією.

У нас фантастичні вболівальники, і я сподіваюся, що ми зможемо порадувати їх, як і всю країну. Для всієї Боснії і Герцеговини дуже багато важило б, якби ми вийшли на Євро, і ми зробимо все, щоб це відбулося", — наводить слова П'янича офіційний сайт Футбольного союзу БіГ.

Нагадаємо, матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня й розпочнеться о 21:45.