Саво Мілошевич розкрив план на гру зі збірною України.
Саво Мілошевич, nfsbih.ba
20 березня 2024, 18:25
Головний тренер збірної Боснії і Герцеговини Саво Мілошевич прокоментував майбутній півфінальний матч плей-оф відбору Євро-2024 проти України.
"Я вже декілька разів повторював, що якби я не вірив, що ми можемо досягти необхідного результату, мене б тут навіть не було. Гадаю, хлопці міркують так само.
Так, ми тренували одинадцятиметрові удари. Дуже важливо бути готовими до будь-якого сценарію, який може статися.
Завтрашній матч має бути швидким і результативним. Моя ідея — якнайшвидше дістатися воріт суперника і пробити по них. Я не прихильник довгострокового володіння м’ячем", — наводить слова Мілошевича Футбольний союз Боснії і Герцеговини.
Нагадаємо, півфінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня й розпочнеться о 21:45 за Києвом.