Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Саво Мілошевич розкрив план на гру зі збірною України.

Головний тренер збірної Боснії і Герцеговини Саво Мілошевич прокоментував майбутній півфінальний матч плей-оф відбору Євро-2024 проти України.

"Я вже декілька разів повторював, що якби я не вірив, що ми можемо досягти необхідного результату, мене б тут навіть не було. Гадаю, хлопці міркують так само.

Так, ми тренували одинадцятиметрові удари. Дуже важливо бути готовими до будь-якого сценарію, який може статися.

Завтрашній матч має бути швидким і результативним. Моя ідея — якнайшвидше дістатися воріт суперника і пробити по них. Я не прихильник довгострокового володіння м’ячем", — наводить слова Мілошевича Футбольний союз Боснії і Герцеговини.

Нагадаємо, півфінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня й розпочнеться о 21:45 за Києвом.