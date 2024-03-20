Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Капітан боснійців поділився своїми думками перед грою з Україною.

Нападник та капітан збірної Боснії і Герцеговини Едін Джеко прокоментував майбутній півфінальний матч плей-оф відбору Євро-2024 проти України.

"Коли твоя команда дістається раунду плей-оф, здається, що це найшвидший шлях, щоб потрапити у фінальну стадію турніру. Шанси є, хоча ми не найкраще провели кваліфікацію. Збірна України — фаворити протистояння, але ми покажемо, як сильно хочемо перемогти.

Для нас, досвідчених футболістів збірної, це останній шанс зіграти на такому турнірі. Це нелегко, але ми маємо викластися на всі 100% у завтрашньому матчі. Наразі кожна гра стає важкою, оскільки всі команди навчилися грати у футбол, ви не можете вже легко здобути перемогу. Ми впливаємо на те, якою буде гра завтра, все залежить від нас. Якщо ми виграємо, гадаю, що фінальний поєдинок буде ще складнішим. Ми маємо зробити все можливе для перемоги.

Щодо збірної України, то я не став би багато говорити про їхні слабкі й сильні сторони. Ми всі добре знаємо Україну, у них багато молодих та сильних футболістів, це буде нелегка гра. Ми виступаємо перед нашими вболівальниками, і маємо вірити в себе, вірити, що можемо перемогти. Якщо ми не віримо, то хто тоді повірить у нас? Шанси завжди 50/50.

Це історичний матч. Раніше ми ніколи не могли подолати цей бар'єр, тому я хочу, щоб тепер усе вийшло. Але й суперник гратиме з таким самим бажанням потрапити на Євро. Завдання для нас непросте, але і для них воно буде складним", — сказав Джеко на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, півфінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня й розпочнеться о 21:45 за Києвом.