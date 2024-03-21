Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку поєдинку півфіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024, у якому зіграють Боснія і Герцеговина та Україна.

Боснія і Герцеговина та Україна зіграють у півфіналі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024 в Зиніці на Билино Полє.

Саво Мілошевич Шехича в рамці воріт, тоді як Ахмедходжич та Колашинац гратимуть у трійці оборони, Дедич, Крунич та Хаджіахметович розташуються в центральній вісі, тоді як Джеко повернеться до лінії нападу.

Сергій Ребров вирішив використати з перших хвилин Бражка в опорній зоні, тоді як Довбик очолить напад, а Лунін зіграє в рамці воріт.

Боснія і Герцеговина: Шехич — Ахмедходжич, Хаджикадунич, Колашинац — Дедич, Цимірот, Хайрадинович, Крунич, Газібегович — Джеко, Демирович.

Запасні: Васіль, Пірич, Чивич, Башич, Превляк, П’янич, Варешанович, Табакович, Рахманович, Гусейнбашич, Ковачевич, Муякич.



Україна: Лунін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Бражко, Зінченко — Зубков, Судаков, Мудрик — Довбик.