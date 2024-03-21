Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проєкту, брендом "Clear", представляє прев'ю до півфіналу плей-оф відбору на Євро-2024, який пройде 21 березня і розпочнеться о 21:45.

У рамках півфіналу плей-оф відбору до фінальної частини Євро-2024 у Німеччині національна збірна України зіграє проти Боснії і Герцеговини.

Боснія і Герцеговина — Україна

Четвер, 21 березня, 21:45. Билино Полє, Зениця. Головний арбітр — Фелікс Цваєр (Німеччина). Пряма трансляція на MEGOGO та Суспільне

Зазвичай, чимала кількість вболівальників не дуже рада перерві на матчі національних збірних. Проте, зараз саме той один із небагатьох випадків, коли майбутні поєдинки можуть стати ледь не найважливішими у сезоні для футбольного глядача. Вже у найближчі кілька днів ми дізнаємося, за якими ще колективами влітку спостерігатимемо під час чемпіонату Європи у Німеччині. Зокрема, вже невдовзі вирішиться і доля участі у турнірі збірної України.

Варто нагадати, що збірна Боснії і Герцеговини є другою найгіршою командою групового етапу відбору до Євро-2024, що дісталася плей-оф раунду. Сталося це завдяки їхньому високому рейтингу у Лізі націй. У групі J із Португалією, Словаччиною, Люксембургом, Ісландією та Ліхтенштейном боснійці набрали лише 9 з 30 можливих очок, забивши 9 голів і пропустивши 20.

Звісно, сам Сергій Ребров казав на передматчевій пресконференції, що той виступ збірної Боснії і Герцеговини не має значення, оскільки до поєдинку, що відбудеться сьогодні, може добре підготуватися будь-яка команда. Це дійсно так, але і зовсім не звертати увагу на погану форму нашого суперника теж не вийде. Саво Мілошевич очолив команду наприкінці вересня 2023 року і виграв із нею дебютний матч (на виїзді проти Ліхтенштейну, 2:0), після чого були три поразки (Португалія, вдома 5:0; Люксембург, на виїзді 4:1; Словаччина, вдома 2:1).

Також кидаються в очі деякі проблеми у складі боснійців. Під керівництвом Мілошевича команда всі чотири вищезгадані матчі відіграла за схемою 4-2-3-1, тож відштовхуватимемося саме від неї.

Досвідчені гравці у кожній лінії, стилістично зручний опонент для збірної України: знайомимось зі збірної Боснії і Герцеговини

У збірної Боснії і Герцеговини немає постійного номінального лівого захисника та правого півзахисника/вінгера. Зліва у захисті Мілошевич може використати когось із центральних захисників — Ніхада Муякича або Сеада Колашинаца. Другий якраз має необхідний досвід виступів на цій позиції, але на клубному рівні він кілька попередніх сезонів стабільно грав все ж у центрі захисту. Відсутність Мірослава Стевановича (Серветт, Швейцарія) залишила Мілошевича без очевидного варіанту для виходу на поле праворуч у півзахисті.

Тим не менш, не варто забувати і про сильні сторони боснійського складу. Олександр Зінченко казав про хороший сплав досвіду та молодості у нинішній українській збірній, втім те саме можна сказати і про збірну БіГ. Якщо для зіркових Едіна Джеко і Міралема П'янича цей турнір може стати останнім, то для умовних Амара Дедича, Беньяміна Тахіровича та ще кількох талановитих виконавців — першим.

Справедливості заради, збірна України теж опинилася у плей-оф завдяки рейтингу Ліги націй. Проте, рівень виступів на груповому етапі відбору, у порівнянні з боснійцями, є помітно кращим. У групі С з Англією, Італією, Північною Македонією та Мальтою "синьо-жовті" набрали 14 з 24 можливих залікових балів, забивши 11 голів і пропустивши лише 8. Доля прямої путівки вирішилася в останньому турі, коли колектив Сергія Реброва поділив очки з італійцями "вдома" (0:0).

На папері наша національна команда, звісно, виглядає фаворитом. Про це потрібно пам'ятати, навіть рахуючись із перевагами майбутнього опонента. Матчі плей-оф відборів до великих турнірів збірній України вдаються далеко не завжди, проте минулого разу, коли українська національна команда опинилася у подібній ситуації, путівку на Євро все ж було здобуто. Йдеться про двоматчеве протистояння зі Словенією у 2015 році (кваліфікація ЧЄ-2016), яке завершилося домашньою перемогою (2:0) колективу тоді Михайла Фоменка та виїзною нічиєю (1:1).

Зараз у головного тренера збірної України Сергія Реброва є два питання: одне скоріше позитивне, а інше — навпаки. Позитивне полягає у виборі голкіпера на цю гру. Хоч Анатолій Трубін останнім часом демонстрував і не найкращу свою гру, але він все одно залишається головним конкурентом Андрія Луніна за місце у рамці воріт "синьо-жовтих". Дехто взагалі хоче бачити на полі Георгія Бущана, що з такими Луніним і Трубіним, навряд станеться. Негативне питання полягає у готовності до поєдинку вінгера Віктора Циганкова. Гравець Жирони, який як і чимало наших легіонерів проводить, напевно, найкращий сезон у своїй кар'єрі, міг би дуже допомогти команді, особливо враховуючи згадану проблему зліва у захисті боснійців і зв'язці Віктора з Артемом Довбиком.

Булави Ярмоленко та Пятову, бан П'яничу та Колашинацу. Як проходили попередні матчі України з боснійцями

Так чи інакше, на нашу збірну чекає непросте випробування, в якому вона може довести свій клас і потенційно розібратися з суперником, який переживає не найкращі часи та є явно слабшим за умовні Англію та Італію, з якими "синьо-жовті" вже стикалися у минулому році. Колективу Сергія Реброва потрібно буде максимально задіяти всі свої сильні сторони та здобути путівку до фіналу плей-оф відбору, де українці можуть зустрітися з Ізраїлем або Ісландією.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Боснія і Герцеговина: Шехич — Колашинац, Муякич, Ахмедходжич, Дедич — Крунич, Гусейнбашич — Хайрадинович, П'янич, Демірович — Джеко

Україна: Лунін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Зінченко, Шапаренко — Зубков, Судаков, Мудрик — Довбик

Заявка збірної Боснії і Герцеговини:

*замість Барішича був викликаний Аднан Ковачевич (Ракув, Польща)

Заявка збірної України:

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Саво Мілошевич, головний тренер збірної Боснії і Герцеговини: "Ми спробуємо максимально використати наших нападників Едіна Джеко та Ермедіна Деміровича. Я кілька разів повторював, що якби не вірив, що ми можемо досягти позитивного результату, мене тут не було б. Це буде дуже складне завдання, але я знаю, що ми можемо впоратися, оскільки наша команда має достатню якість для цього".

Сергій Ребров, головний тренер збірної України: "Ми всі розуміємо, що це буде важка гра на виїзді. Боснія стала п'ятою у своїй групі кваліфікації, але до цього матчу будь-яка команда може підготуватися й показати найкращий футбол. Ми готуємося до важкої гри. Боснія і Герцеговина — сильна команда з хорошими футболістами. Ми повинні поважати опонента, але концентруватися на собі".

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА