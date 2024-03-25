Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Вінгер ісландців відзначив силу українських футболістів.

Півзахисник та капітан збірної Ісландії Йоганн-Берг Гудмундссон прокоментував майбутній фінальний матч плей-оф відбору Євро-2024 проти України.

"У збірної України багато індивідуально сильних гравців, і нам потрібно подбати про вирішення цієї проблеми. Зокрема, вони мають швидких гравців, які грають на клубному рівні у вищих європейських лігах. Подивіться, скільки голів їхній нападник із Жирони цього сезону вже забив. А Мудрик надзвичайно небезпечний на фланзі. Є й інші виконавці гарної якості. Звичайно, це набагато сильніший суперник, ніж збірна Ізраїлю, з якою ми грали у півфіналі плей-оф.

Але в нашій команді також є чудові гравці, які грають на високому рівні та дуже добре себе показують у своїх клубах. Тому не варто боятись якихось індивідуальних якостей суперника – важливо протидіяти цьому правильними командними діями.

Ми розуміємо, що атмосфера у Вроцлаві буде не на нашу користь. У цій грі на боці господарів буде набагато більше вболівальників, ніж Ізраїль. Грати за таких умов – це те, чого нам треба вчитися. Але важливо, що в нашому складі є досвідчені гравці – вони допоможуть молодим хлопцям упоратися із хвилюванням та тиском трибун.

У будь-якому випадку, ми дуже чекаємо на цей матч. Ми маємо 90 хвилин, і, можливо, навіть додатковий час і серія пенальті, щоб потрапити на великий турнір. Немає кращої можливості, ніж ця. Одна гарна гра, і ми готові. Але, щоб виконати таке завдання, нам потрібно обіграти збірну України, і це буде важко", — наводить слова Гудмундссона MBL.is.

Нагадаємо, фінальний матч плей-оф відбору Євро-2024 Україна – Ісландія відбудеться завтра, 26 березня, о 21:45 за київським часом.