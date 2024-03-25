Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Головний тренер національної збірної України о 19:00 відповість на питання щодо майбутнього матчу відбору на Євро-2024.

У рамках фінального матчу плей-оф Євро-2024 збірна України зіграє проти національної команди Ісландії на арені Тарчинський у Вроцлаві.

Напередодні вирішального протистояння відбудеться прес-конференція за участю головного тренера "синьо-жовтих" Сергія Реброва та одного з гравців національної команди.

Початок передматчевої прес-конференції заплановано на понеділок, 25 березня, о 19.00. Слідкувати за прямою трансляцією можна на Football.ua.

Нагадаємо, фінальний матч плей-оф відбору Євро-2024 Україна – Ісландія відбудеться завтра, 26 березня, о 21:45 за київським часом.