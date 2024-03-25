Головний тренер національної збірної України о 19:00 відповість на питання щодо майбутнього матчу відбору на Євро-2024.
СЕРГІЙ РЕБРОВ, УАФ
25 березня 2024, 09:26
У рамках фінального матчу плей-оф Євро-2024 збірна України зіграє проти національної команди Ісландії на арені Тарчинський у Вроцлаві.
Напередодні вирішального протистояння відбудеться прес-конференція за участю головного тренера "синьо-жовтих" Сергія Реброва та одного з гравців національної команди.
Початок передматчевої прес-конференції заплановано на понеділок, 25 березня, о 19.00. Слідкувати за прямою трансляцією можна на Football.ua.
Нагадаємо, фінальний матч плей-оф відбору Євро-2024 Україна – Ісландія відбудеться завтра, 26 березня, о 21:45 за київським часом.