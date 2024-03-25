Футболіст отримав пошкодження у минулому матчі проти Ізраїлю.
Арнор Сігурдссон, twitter.com/footballiceland
25 березня 2024, 09:50
Вінгер Блекберна та збірної Ісландії Арнор Сігурдссон не зможе допомогти своїй національній команді у фінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 проти України. Про це повідомляє прес-служба збірної.
24-річний ісландець отримав травму в минулому матчі проти Ізраїлю (4:1), де його замінили на 78 хвилині.
Подробиці травми не вказуються, як і терміни відновлення, але зазначається, що він залишив розташування національної команди.
У нинішньому сезоні Сігурдссон провів 34 матчі, в яких забив сім голів та віддав чотири асисти.
Нагадаємо, фінальний матч плей-оф відбору Євро-2024 Україна – Ісландія відбудеться завтра, 26 березня, о 21:45 за київським часом.