Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми емоціями після виходу збірної України на Євро-2024.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував перемогу своєї команди у фінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 проти Ісландії (2:1).

"Я вже говорив – я вдячний вболівальникам, які потужно нас підтримували навіть після пропущеного голу. Всі хлопці відчували цю підтримку і всі заслуговують на цю перемогу як ЗСУ, як вболівальники, так і наша збірна.

Питання з позицією воротаря збірної завжди відкрито. За жодним гравцем не закрито питання на Євро-2024. Зараз важливо, щоб гравці повернулися до своїх клубів, отримали ігрову практику, щоби підготуватися до чемпіонату Європи.

Ми всі розуміємо, наскільки ця перемога та вихід на Євро-2024 є важливим для України, особливо для всього українського народу, для всіх наших захисників, які борються за свободу", - сказав Ребров на післяматчевій прес-конференції.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна — Ісландія.