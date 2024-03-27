Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ісландський хавбек поділився своїми думками після гри з Україною.

Півзахисник збірної Ісландії Гакон-Арнар Гаральдссон прокоментував поразку своєї команди у фінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 проти України (1:2).

"Це величезне розчарування для нас. Ми були так близькі до великого турніру — лише за 45 хвилин. Не можу підібрати слів, аби висловити свої враження. Відчуваємо великий смуток.

Можливо, в другому таймі нам варто було докласти більших зусиль, аби забити другий гол і закрити гру. Але, звичайно, це було нелегко. У нас в команді молоді гравці, тож сподіваюся, в майбутньому в нас буде інша нагода потрапити на великий турнір", — наводить слова Гаральдссона прес-служба УЄФА.

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Ісландія ви можете на Football.ua.