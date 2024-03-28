Хавбек вже чекає можливості представити Україну в Німеччині.
Георгій Судаков, Getty Images
28 березня 2024, 14:48
Півзахисник збірної України Георгій Судаков вкотре прокоментував вихід національної команди на Євро-2024.
"Почуваюся таким щасливим і таким гордим, що допоміг нам кваліфікуватися на ЄВРО цього тижня. Я хочу присвятити цю перемогу всім українцям. Ми любимо нашу націю і наш народ.
Не можу дочекатися, щоб представити нашу країну в Німеччині цього літа!", — написав Судаков у Instagram.
Зазначимо, що Судаков віддав два гольові паси у вирішальному поєдинку зі збірною Ісландії (2:1).
Нагадаємо, команда Сергія Реброва на Євро-2024 зіграє у групі Е з Бельгією, Словаччиною та Румунією.