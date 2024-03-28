Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Хавбек вже чекає можливості представити Україну в Німеччині.

Півзахисник збірної України Георгій Судаков вкотре прокоментував вихід національної команди на Євро-2024.

"Почуваюся таким щасливим і таким гордим, що допоміг нам кваліфікуватися на ЄВРО цього тижня. Я хочу присвятити цю перемогу всім українцям. Ми любимо нашу націю і наш народ.

Не можу дочекатися, щоб представити нашу країну в Німеччині цього літа!", — написав Судаков у Instagram.

Зазначимо, що Судаков віддав два гольові паси у вирішальному поєдинку зі збірною Ісландії (2:1).

Нагадаємо, команда Сергія Реброва на Євро-2024 зіграє у групі Е з Бельгією, Словаччиною та Румунією.