Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Андрій Шевченко поділився своїми думками після виходу збірної України на Євро-2024.

Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував перемогу збірної України у матчі проти Ісландії (2:1) та вихід команди Сергія Реброва на чемпіонат Європи 2024 року.

"Я ще раз хочу подякувати ЗСУ — нашим хлопцям і дівчатам, які дають нам цю можливість грати у футбол для нашої країни, для наших уболівальників. Хочу подякувати Президенту України за постійну підтримку команди. Хочу подякувати кожному вболівальнику, кожній людині, яка вболіває за футбол, за нашу країну.

Це були дуже складні для нашої збірної матчі. Ми розуміємо, що в таких поєдинках, коли ти припускаєшся якоїсь помилки, вона може коштувати дуже дорого. Тому в зустрічі з Ісландією була помітна певна нервовість. А от у другому таймі, коли ми вже почали добре контролювати м'яч, хлопці знайшли нитку гри.

Потім був дуже класний гол Циганкова, якого нам сильно не вистачало в першому матчі, із Боснією і Герцеговиною, адже він набрав хорошу форму. І другий м'яч Мудрика був дуже видовищним. Я радий, що він починає набирати обертів. Чекатимемо зараз найкращого, що Михайло зможе показати на Євро.

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Я думаю, що не в усіх поєдинках вдається забивати, але обов'язково грати в них із віддачею — особливо в таких важливих. І в матчі з Ісландією хлопці це продемонстрували. У нас була стовідсоткова віра в них, у тренерський штаб.

Сергій Ребров виконав просто неймовірну роботу, адже він узяв команду в дуже складний момент. Він повністю змінив її, у збірної з'явився напрочуд міцний характер. Навіть коли ми поступалися — 0:1, було зрозуміло, що команда не зламається, а буде боротися до кінця. У цьому сезоні ми побачили дуже багато камбеків, і це хороший момент. Ми вірили в нашу перемогу, вірили в нас. У нас дуже талановиті люди, які зможуть подолати все", — наводить слова Шевченка прес-служба УАФ.

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