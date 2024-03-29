Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Георгій Судаков прокоментував вихід збірної України у фінальну частину Євро-2024.

Півзахисник збірної України Георгій Судаков поділився своїми думками після виходу національної команди на Євро-2024.

"Усі емоції залишив на полі, і тепер, після гри, є тільки втома й неймовірна гордість за нашу країну, за нашу команду. Навіть важко передати словами.

Чи є я героєм матчу? Якби не було таких виконавців, як Михайло Мудрик та Віктор Циганков, то, напевно, у мене не було б шансів зробити ці гольові передачі. Треба віддати належне їм. Я не думаю про свою результативність, хоча це дуже приємно, а в першу чергу віддаю всього себе команді. Я неймовірно щасливий, що ми перемогли!

Можна сказати, що в поєдинку з Ісландією ми грали як удома, при своїх трибунах, коли 30 тисяч фанатів тебе женуть уперед. І це додає неймовірної впевненості, якщо тебе так підтримують. На виїзді з Боснією було важче. Я можу лише подякувати вболівальникам за таку атмосферу. Сьогодні ми реально показали, напевно, не в першому таймі, а в другому, на що ми здатні й що таке збірна України.

Для мене це буде особливе Євро, і я вже неймовірно чекаю на нього. Я думаю, що в нас є всі шанси вийти з групи. Ми вже знаємо наших суперників і будемо готуватися. Зараз, звичайно, переходимо на матчі чемпіонату України, на свій клуб, а потім уже всі думки будуть про Євро", — наводить слова Судакова прес-служба УАФ.

Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко провів 60 матчів за збірну України.