Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для товариського матчу, у якому зіграють Німеччина та Україна.

Збірні Німеччини та України проведуть товариський матч у контексті підготовки до чемпіонату Європи-2024 на полі стадіону Макс-Морлок-Штадіон у Нюрнберзі.

Юліан Нагельсманн вирішив використати з перших хвилин Антона в центрі оборони, тоді як Гросс зіграє в опорній зоні.

Сергій Ребров, у свою чергу, залучив до стартового складу Сватка до центру оборони, тоді як Шапаренко, Зінченко та Степаненко утворять трикутник у центрі поля, а Яремчук очолить атаку.

Німеччина: Ноєр — Кімміх, Та, Антон, Міттельштедт — Андріх, Гросс — Мусіала, Гюдоган, Вірц — Гаверц.

Запасні: Бауманн, Нюбель, тер Штеген, Раум, Груда, Фюріх, Мюллер, Беєр, Райц, Генріхс, Кох, Павлович, Ундав.



Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Сваток, Матвієнко — Шапаренко, Степаненко, Зінченко — Циганков, Яремчук, Мудрик.

Запасні: Бущан, Лунін, Таловєров, Сидорчук, Ярмоленко, Маліновський, Довбик, Судаков, Бондар, Тимчик, Ванат, Михайліченко.



Гра Німеччина — Україна почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.