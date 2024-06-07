Суперник буде виступати в білому комплекті.
Гравці збірної України, УАФ
07 червня 2024, 12:25
Сьогодні, 7 червня, відбудеться товариський матч у рамках підготовки до майбутнього Євро-2024, у якому зустрінуться збірні Польщі та України.
Польща — Україна. Напередодні
Команда Сергія Реброва зіграє у синьому комплекті форми, а воротар національної команди одягне зелений светр.
У свою чергу гравці збірної Польщі виступлять у білій формі.
Нагадаємо, матч Польща — Україна розпочнеться о 21:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.