Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Суперник буде виступати в білому комплекті.

Сьогодні, 7 червня, відбудеться товариський матч у рамках підготовки до майбутнього Євро-2024, у якому зустрінуться збірні Польщі та України.

Польща — Україна. Напередодні

Команда Сергія Реброва зіграє у синьому комплекті форми, а воротар національної команди одягне зелений светр.

У свою чергу гравці збірної Польщі виступлять у білій формі.

Нагадаємо, матч Польща — Україна розпочнеться о 21:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.