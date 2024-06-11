Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український воротар висловився про майбутній заключний спаринг із Молдовою перед Євро-2024.

У рамках підготовки до майбутнього Євро-2024 національна збірна України у Кишиневі проведе свій третій спаринг, а суперником "синьо-жовтих" стане Молдова.

Голкіпер української збірної та мадридського Реала Андрій Лунін, який вийде проти Молдови у стартовому складі, поділився очікуваннями від майбутнього заключного товариського матчу перед стартом чемпіонату Європи.

"Конкуренція допомагає зростати, розвиватися, ставати кращим. Уже пройшов клубний сезон, ми зробили все, що могли. Тому вибір за головним тренером.

Я думаю, що всі передматчеві хвилювання почнуться ближче до першої гри на турнірі. А поки що в нас є матч проти Молдови, слід добре підготуватися до нього. Треба показати хорошу гру, здобути позитивний результат, оскільки готуватися до офіційних поєдинків завжди легше та краще з гарним настроєм після перемоги. Тож попереду товариська гра, а далі в нас залишиться кілька днів на підготовку", — цитує слова Андрія Луніна офіційний сайт УАФ.

Матч Молдова — Україна відбудеться сьогодні, 11 червня, о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за ключовими подіями цього протистояння в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (22 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).