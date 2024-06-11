Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наразі "синьо-жовті" обходяться без травм напередодні Євро-2024.

У рамках підготовки до майбутнього Євро-2024 національна збірна України у Кишиневі проведе свій третій спаринг, а суперником "синьо-жовтих" стане Молдова.

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Офіційний сайт Української асоціації футболу оголосив заявку команди Сергія Реброва на майбутній товариський матч із молдовським колективом.

Обійшлося без неприємних сюрпризів, оскільки усі 26 гравців "синьо-жовтих", які заявлені на Євро-2024, зможуть взяти участь в контрольному поєдинку проти збірної Молдови.

Офіційна заявка збірної України на матч проти Молдови (за номерами):

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Олександр Сваток, 4. Максим Таловєров, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Микола Шапаренко, 20. Олександр Зубков, 21. Валерій Бондар, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін, 24. Олександр Тимчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайліченко.

Матч Молдова — Україна відбудеться сьогодні, 11 червня, о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за ключовими подіями цього протистояння в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (22 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).