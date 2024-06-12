Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", оцінює дії футболістів збірної України у товариському матчі перед чемпіонатом Європи-2024.

Збірна України провела свій третій і останній товариський матч перед стартом чемпіонату Європи-2024. Цього разу Сергій Ребров використав максимально наближений до основного варіант стартового складу нашої національної команди, але як були відкритими питання щодо окремих позицій, так жодних змін вони не зазнали. Ще й клопотів медичному штабу додалось через травму Віталія Миколенка. Що ж до самої гри, то "синьо-жовті" просто підтвердили статус фаворита пари й реалізували цю перевагу в надзвичайно впевненому стилі.

За підсумками голосування за підтримки національного спонсора збірної України, бренда "Львівське", приз "Лев матчу" у грі проти Молдови отримав захисник нашої національної команди — Віталій Миколенко. Він не став одним із авторів забитих м’ячів чи віддав гольову передачу, та й на полі провів фактично лише 25 хвилин. Після цього Миколенко отримав травму, але все одно спробував повернутись на футбольне поле. На жаль, безуспішно. Хочеться лише сподіватись, що це були останні хвилини, які Миколенко вимушено пропустив за цей літній міжнародний цикл.

Football.ua оцінює гру футболістів збірної України у матчі на стадіоні Зімбру у Кишиневі (за 10-бальною шкалою).

Україна

Андрій Лунін — 6,5. Ось і дійшла черга захищати ворота збірної України до нещодавнього тріумфатора Ліги чемпіонів УЄФА. Але суперники не створили для Луніна значну кількість викликів — усього два удари в площину воріт. Однак заковика полягала в тому, що вони були здійснені в ситуації, коли питань щодо переможця зустрічі вже не існувало як явища, тож десь могла й концентрація впасти. Проте не у випадку з Луніним, захист міг десь недопрацювати, але Андрій за свою роботу відповідав до останнього.

Юхим Конопля — 6,0. Матч на витривалість від нашого правого захисника. Оскільки Циганков забирав на себе левову частку атакувальної роботи, то вперед Конопля почав ходити тільки тоді, коли Віктора замінили. Останній наш гольовий момент зустрічі — на його рахунку. Як і жовта картка за кілька хвилин до того. До речі — наслідок тих самих долучень до атаки й бажання доєднатись до куражу попереду. У іншому — що Дамашкан, що Рябчук у протистоянні з Юхимом мали небагато шансів.

Ілля Забарний (6,0) — Микола Матвієнко (6,0) — 6,0. І якщо ми вже говоримо про обмежену кількість дій від Молдови попереду, то це позначалось на всій лінії нашого захисту. Уключно з парою центральних захисників. Наскільки надійним є поєднання Забарного та Матвієнка станом на момент "за кілька днів до Євро" ми так і не дізнались, бо для цього їм треба було створювати виклики. Але й авантюрних дій із підключенням до атаки, окрім звичних епізодів із стандартами, ми від Іллі та Миколи не побачили.

Віталій Миколенко — бажаємо здоров’я.

Микола Шапаренко — 6,5. Поява Шапаренка одночасно із Судаковим у центрі поля була цікавим рішенням і одразу кидалась у вічі. Це дало можливість нашій команді створювати більше варіантів під час контролю м’яча на чужій половині, але ми так у підсумку й не дізнались, хто з цих двох гравців має розташовуватись ліворуч відповідно до власної базової позиції. За функціоналом Микола мало чим відрізнявся від Георгія, хіба що результативними діями не відзначався.

Тарас Степаненко — 6,0. Опорного півзахисника в нашій побудові гри ми відносимо все ж таки до ланки захисту, тож із багажем досвіду Степаненка в цій грі роботи для нього також фактично не було. Кілька виграних епізодів боротьби на старті, і все — суперники в подальшому до наших воріт майже не наближались. Але й повний матч Тарас знову не провів — лише 68 хвилин. Утім, у цьому особливої потреби й не було.

Георгій Судаков — 8,0. Гол + дві гольові передачі. Навіть проти суперника рівня сучасної Молдови — це дуже високий показник результативності. Судаков цього вечора грав натхненно, чим заряджав і партнерів довкола себе. Залишилось лише дочекатись моменту, коли попереду в нас буде ще більше зіграності, і тоді таких яскравих матчів у Георгія може стати значно більше. Як і решти гравців збірної, у тому числі.

Віктор Циганков — 7,5. Не все вдавалось нашому правому вінгеру в першому таймі на своїй позиції, тож він почав мандрувати в зоні перед чужим штрафним і таки знайшов забитий м’яч. На рахунку Циганкова могли б з’явитись і інші результативні дії, бо він був помітно активним за ті 68 хвилин, що провів на полі, але десь не вистачало акцентів у завершенні що йому, що партнерам. На відміну від епізодів із забитим м’ячем — там усе було розіграно, як по нотах.

Роман Яремчук — 7,0. Друга хвилина матчу — форвард, який претендує на місце основного на Євро-2024, уже із забитим м’ячем. Це дуже потужний сигнал нашому тренерському штабу. І, звичайно, гарна новина для всіх нас. Те, що Яремчук після цього надзвичайно швидкого гола був менш помітним саме на завершальній стадії атак, то вже більше ознаки роботи на команду.

І дійсно, нерідко саме Роман шукав партнерів передачами з флангів, а не навпаки. Варіативність — це теж вагомий козир для нього. Що з цим усім робити тепер — вирішувати Реброву. Їдемо на Євро з двома зарядженими форвардами, коли таке було востаннє?

Михайло Мудрик — 6,0. Важко бути оригінальним, коли намагаєшся скласти враження про гру Мудрика, у якій він не зміг відзначитись ані голом, ані гольовою передачею. Хоча передумови для цього були. А якби Михайло в кількох епізодах ще й поладнав би з власними ногами, то, можливо, щось із цього й вийшло б. Якби цей матч переглядав Маурісіо Почеттіно, то нічого нового б він для себе не побачив.

Олександр Зінченко — 6,0. Зінченко — лівий захисник. Тепер і на рівні національної збірної. Цього разу це було вже вимушене рішення тренерського штабу у відповідь на травму Миколенка, а не бажання експериментувати. Та й характер дій суперників лише спонукав до того, аби спробувати награти Олександра на цій позиції на міжнародному рівні ще раз. Годину провів на полі — без пригод.

Артем Довбик — 7,5. По тайму виділили нашим нападникам для того, аби вони змогли реалізувати свій потенціал. А Довбик не тільки зміг забити фактично в першому епізоді за своєї безпосередньої участі на вістрі, а й за п’ять хвилин після цього асистував Судакову. Щодо місця в основі бодай на першу гру для Артема особливих питань не виникає, але те, що він забиває в другому матчі поспіль, відверто обнадіює.

Володимир Бражко — 6,0. Чи буде Бражко основним на Євро, чи ні — Ребров вирішить за ці кілька днів. У Володимира є як аргументи на користь цього, так і певні моменти, що гратимуть не на боці його кандидатури. Проти Молдови були епізоди, коли концентрації за рахунку 4:0 на нашу користь не вистачало, що дещо дивно виглядало, як для гравця, який з’явився на полі на 68 хвилині. Але це — дрібниці від браку ігрового ритму.

Андрій Ярмоленко — 6,0. Один із найбільш досвідчених гравців цього складу збірної України теж з’явився на полі на 68 хвилині, отримав капітанську пов’язку від Тараса Степаненка, і одразу ж намагався її "використати" в суперечці із суперником на фланзі. Але вийшов тільки емоційний вибух Ярмоленка, тоді як ми чекали на щось цікаве від нього біля чужих воріт, і так і не дочекались. Будемо сподіватись, що ці три матчі — то просто низький старт.

Олександр Зубков — 6,0. Роль ротації для Мудрика, але, якщо Михайло й надалі буде демонструвати такий невпевнений футбол, то Зубков може й отримати свій шанс у основному складі. У будь-якому випадку, цього разу він відіграв трохи більше 20 хвилин, а був чи не більш помітний за конкурента за позицією. Але знову все впирається в "незручний" лівий фланг і обмеженість варіантів на цьому боці поля для шульги.

Руслан Маліновський — зовсім небагато часу отримав центральний півзахисник цього вечора, але продуктивності йому не позичати. Це також — дуже позитивний сигнал, бо ротація між Шапаренком та Маліновським — це про нашу варіативність у грі в центрі поля, а це вже дуже вагомий козир за ходом гри. Руслан міг і гольовим пасом відзначитись за ці лічені хвилини в грі, якби Конопля був трохи більш влучним.

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