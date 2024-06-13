Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

На офіційний захід Євро завітали майже п'ять тисяч уболівальників.

Збірна України напередодні старту Євро-2024 провела відкрите тренування на стадіоні BRITA Arena у Вісбадені – адміністративному центрі Гессен. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Захід відвідали близько п'яти тисяч уболівальників, більшість із яких українці, які залишили країну через повномасштабну війну проти російських терористів.

Перед початком тренувального процесу прем’єр-міністр землі Гессен Борис Райн привітав Україну з виходом на Євро-2024.

"Я дуже радий, що Україна вийшла на чемпіонат Європи з футболу в Німеччині. Україна належить до Європи та європейської футбольної родини. Я сподіваюся, що ігри, які проводить збірна України, можуть трохи розрадити людей удома, а також їхніх співвітчизників, які змушені були приїхати до нас, у важкі часи. Всі українці в гостях у друзів — під час Євро й не тільки. Я бажаю Україні успіху на чемпіонаті Європи! Слава Україні!" — сказав Райн.

Йому відповів головний тренер збірної України Сергій Ребров: "Ми вже вдячні Німеччині, яка є нашим важливим партнером. Ми вдячні за можливості, надані нам для тренування та гри, й щиро дякуємо всім уболівальникам, які прийшли підтримати нас. Слава Україні!".

Після національного гімну нашої країни збірники розпочали тренування. Окрім квадратів, гравці мали тактичні завдання, а також відпрацьовували удари по воротах та передачі під пресингом.

У тренуванні взяли участь 25 гравців, окрім захисника Віталія Миколенка, який отримав травму в матчі проти Молдови (4:0) напередодні. Йому провели МРТ і, за словами головного лікаря збірної, Віталію вдалося уникнути серйозної травми. Миколенко вже розпочав процес реабілітації і він має шанс зіграти на Євро-2024.

Заявка збірної України на Євро-2024

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка), Андрій Лунін (Реал Мадрид).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Олександр Сваток (СК Дніпро-1), Максим Таловєров (ЛАСК), Богдан Михайліченко (Полісся).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — Шахтар), Олександр Зінченко (Арсенал), Віктор Циганков (Жирона), Михайло Мудрик (Челсі), Сергій Сидорчук (Вестерло), Руслан Маліновський (Дженоа).

Нападники: Артем Довбик (Жирона), Роман Яремчук (Валенсія), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Нагадаємо, перший матч на Євро-2024 Україна проведе проти Румунії. Гра відбудеться 17 червня о 16:00 за Києвом.