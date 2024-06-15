Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Андрій Шевченко розповів про футбольну співпрацю між Польщею та Україною.

Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував майбутні виступи збірної України на Євро-2024, а також розповів про свою роботу та футбольну співпрацю між Польщею та Україною.

"По-перше, ми показали, що навіть під час війни можемо конкурувати на найвищому рівні, про що свідчить наша кваліфікація на футбольний континентальний форум. По-друге, і це навіть важливіше, ми з гордістю представляємо Україну й нагадуємо світу, через що ми проходимо.

Кожна перемога України, як на полі, так і поза ним, дуже важлива для кожного українця, особливо для тих, хто зараз захищає нашу країну. Звісно, ​​політичні акценти під час Євро заборонені, але я вважаю, що це все одно хороша нагода нагадати світу, що Україна існує й бореться...

На жаль, світовий інтерес до війни в Україні згасає. Часто чую запитання: "У вас ще триває ця війна?". Це дуже боляче, тому що ми боремося за своє існування, але ми також боремося за цивілізований світ проти дуже сильного ворога. Й участь України в Євро-2024 в той час, коли в країні йде повномасштабна війна, — це дуже хороша можливість нагадати про це світові.

Я хотів би подякувати Польщі за допомогу, і не тільки у футболі. Ми відчуваємо вашу підтримку з перших годин повномасштабної війни з Росією й глибоко цінуємо все, що ви робите для України. Як президент Української асоціації футболу я особисто хочу подякувати своїм колегам з Польського футбольного союзу, а також тим клубам і містам, які на деякі матчі стали футбольними домівками для українських команд. Що б не трапилося, ми повинні зберегти нашу близькість, наше партнерство.

Найскладніше в моїй роботі та у функціонуванні УАФ — це адаптація до обставин, спричинених війною. Вони весь час змінюються. Нам доводиться працювати в умовах багатьох обмежень, включно з питаннями безпеки, нальотами літаків, ракетними атаками та відключенням електроенергії. Це ускладнює роботу, але ми добре даємо собі раду", - наводить слова Шевченка WP Sportowefakty.

Нагадаємо, свій перший матч на Євро-2024 Україна проведе проти Румунії. Гра відбудеться у понеділок, 17 червня, о 16:00 за Києвом.