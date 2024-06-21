Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Словацький форвард поділився своїми думками перед грою з Україною.

Нападник збірної Словаччини Лукаш Гараслін прокоментував майбутній матч Євро-2024 проти України.

"Тренер показав нам кілька відеозаписів із грою збірної України, і вони справді є чудовою командою. Тож ми не повинні недооцінювати їх, і ми обов'язково захочемо показати, на що здатні. Ми хочемо виступити ще краще, ніж проти Бельгії, і виправити деякі помилки, яких ми припустилися. Я щиро вірю, що ми доб'ємося успіху.

Збірна України має у складі приголомшливих гравців, як і Бельгія. Важко сказати, чи буде це схожий або інший матч – побачимо в день гри. Я впевнений, що ми будемо готові. Якщо ми триматимемося разом і гратимемо один за одного, то зможемо досягти успіху", — наводить слова Гарасліна прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Словаччина – Україна відбудеться сьогодні, 21 червня, о 16:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.