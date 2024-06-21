Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua (https://football.ua/) разом із партнером проєкту, брендом "Clear", представляють стартові склади команд на поєдинок 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи E, в якому зустрінуться Словаччина та Україна.

Словаччина та Україна зіграють матч другого туру чемпіонату Європи-2024 в Дюссельдорфі в рамках квартету E.

Сергій Ребров, після розгрому від Румунії (0:3), залучив до стартового складу Трубіна до рамки воріт, тоді як Тимчик гратиме праворуч у захисті, а Бражко долучиться до центру поля. Ярмоленко зіграє праворуч в атаці.

Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Зінченко — Шапаренко, Судаков, Бражко — Ярмоленко, Довбик, Мудрик.