Football.ua (https://football.ua/) разом із партнером проєкту, брендом "Clear", представляють стартові склади команд на поєдинок 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи E, в якому зустрінуться Словаччина та Україна.
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21 червня 2024, 14:54
Словаччина та Україна зіграють матч другого туру чемпіонату Європи-2024 в Дюссельдорфі в рамках квартету E.
Сергій Ребров, після розгрому від Румунії (0:3), залучив до стартового складу Трубіна до рамки воріт, тоді як Тимчик гратиме праворуч у захисті, а Бражко долучиться до центру поля. Ярмоленко зіграє праворуч в атаці.
Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Зінченко — Шапаренко, Судаков, Бражко — Ярмоленко, Довбик, Мудрик.
Запасні: Бущан, Лунін, Конопля, Сваток, Таловєров, Сидорчук, Степаненко, Маліновський, Яремчук, Циганков, Миколенко, Зубков, Бондар, Ванат, Михайліченко.
Гра Словаччина — Україна почнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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