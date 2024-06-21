Словаччина та Україна зіграють матч другого туру чемпіонату Європи-2024 в Дюссельдорфі в рамках квартету E.

Сергій Ребров, після розгрому від Румунії (0:3), залучив до стартового складу Трубіна до рамки воріт, тоді як Тимчик гратиме праворуч у захисті, а Бражко долучиться до центру поля. Ярмоленко зіграє праворуч в атаці.

Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Зінченко — Шапаренко, Судаков, Бражко — Ярмоленко, Довбик, Мудрик.

Запасні: Бущан, Лунін, Конопля, Сваток, Таловєров, Сидорчук, Степаненко, Маліновський, Яремчук, Циганков, Миколенко, Зубков, Бондар, Ванат, Михайліченко.

Гра Словаччина — Україна почнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.