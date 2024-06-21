Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної України сподівається на виправлення помилок матчу проти Румунії.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився щодо участі в Євро-2024 та настрою своїх підопічних перед матчем 2 туру групового етапу проти збірної Словаччини, передає офіційний сайт УЄФА.

Керманич "синьо-жовтих" сказав, що ЧЄ — турнір топ-рівня, на якому потрібно показувати свій максимум.

"Чи побачив я, що у моїх гравців горять очі? Ви маєте побачити, я також. Це турнір топ-рівня, і якщо ти не показуєш свій максимум, у тебе немає шансів. Сподіваюся, сьогодні ми побачимо, що ми виправили ті помилки, які були у першому матчі", — додав Ребров.

Ознайомитися зі стартовими складами команд можна за посиланням.

Нагадаємо, матч Словаччина — Україна розпочнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за ним у нашій текстовій онлайн-трансляції.