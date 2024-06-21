Одна з головних зірок "синьо-жовтих" пропустить 2 тур групового етапу Євро-2024.
Віктор Циганков, Getty Images
21 червня 2024, 15:52
Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився щодо готовності своїх підопічних до другого матчу на чемпіонаті Європи в Німеччині, передає офіційний сайт УЄФА.
До заявки на поєдинок потрапили всі 26 викликаних до національної команди виконавців. Проте, керманич "синьо-жовтих" повідомив, що один гравець точно не зіграє проти словаків.
"На жаль, Циганков ні [не гратиме]. Миколенко вчора тренувався перший день. Як ви бачите, він не в стартовому складі, але я сподіваюся, що він готовий до гри", — зазначив Ребров.
Ознайомитися зі стартовими складами команд можна за посиланням.
Нагадаємо, матч Словаччина — Україна розпочнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за ним у нашій текстовій онлайн-трансляції.