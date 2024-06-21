Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Першим таким виконавцем був Андрій Ярмоленко.

У рамках 2 туру групового етапу Євро-2024 у Німеччині збірній України на Меркур Шпіль-Арені в Дюссельдорфі протистоїть збірна Словаччини.

Лівий захисник "синьо-жовтих" Олександр Зінченко опинився в стартовому складі своєї національної команди. Для 27-річного виконавця ця поява стала 10-ю за час виступів України на чемпіонатах Європи.

Першим гравцем із 10+ виходами на поле в складі української збірної на різних Євро був правий вінгер Андрій Ярмоленко. Матч проти Словаччини є для 34-річного капітана команди 13-м.

Слідкуйте за другим таймом матчу Словаччина — Україна в текстовій онлайн-трансляції на нашому сайті.