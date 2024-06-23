Останній день другого туру групового етапу Євро-2024 підійшов до свого завершення, тому традиційно підбиваємо його підсумки.

Оскільки нас найбільше цікавить, звісно, збірна України, то якщо коротко: перші два тури можна було і не грати, бо до вирішального матчу усі в нашому квартеті підходять з рівною кількістю набраних очок.

ГРУПА F. ГРУЗІЯ (САКАРТВЕЛО) 1:1 ЧЕХІЯ

Голи: Мікаутадзе, 45+4 — Шик, 59

Стартові склади:

Найкращий гравець: Гіоргі Мамардашвілі (Грузія/Сакартвело)

ГРУПА F. ТУРЕЧЧИНА 0:3 ПОРТУГАЛІЯ

Голи: Б. Сілва, 21, Акайдін, 29 (авт.), Фернандеш, 56

Стартові склади:

Найкращий гравець: Бернарду Сілва (Порутгалія)

ГРУПА E. БЕЛЬГІЯ 2:0 РУМУНІЯ

Голи: Тілеманс, 2, де Брюйне, 79

Стартові склади:

Найкращий гравець: Кевін Де Брюйне (Бельгія)

КОМАНДА ДНЯ: ПОРТУГАЛІЯ

За підсумками вчорашнього ігрового дня збірна Португалії без шансів розгромила доволі перспективу Туреччину, що було вельми несподівано на тлі того, настільки важким для Кріштіану Роналду і компанії був перший поєдинок із чехами.

До слова новоспечений наймолодший автор гола в історії проведення чемпіонатів Європи Арда Гюлер зустрівся з тим, чий рекорд він напередодні побив. Цього разу без результативних дій для турецього плеймейкера, а ось Кріштіану Роналду на трату свого 20-річного рекорда відреагував як він вміє — він просто поставив ще один: став найстаршим гравцем в історії Євро, який відзначився асистом (39 років та 138 днів).

...це не все, бо це також означає оновлення власного рекорду результативності на чемпіонатах Європи, який, звісно, продовжує належати Кріштіану (14 голів, 8 передач).

Але за індивідуальними досягненнями головної зірки європейського футболу не можна забувати ні про Бернарду Сілву, ні Бруну Фернандеша. Черговий чудовий виступ від представників протилежних Манчестерів — те, чого від них всі й чекають.

Кого оминути можна за підсумками дня в португальській команді — це Рафа Леау. Проте в цілому — домінуючий виступ, впевнений результат та гарантоване місце в плей-оф.

ДЖОКЕР ДНЯ: ГІОРГІ МАМАРДАШВІЛІ (ГРУЗІЯ / САКАРТВЕЛО)

Коли суперник має 26 ударів, 11 із яких в площину, а його загальний показник очікуваних голів (xG) перевищує три, — нічийний результат із одним реалізованим моментом суто математично виглядає несправедливим. Але несправедливим, якщо ви є вболівальником збірної Чехії.

Для картвельського голкіпера Гіоргі Мамардашвілі несправедливість лише одна — він здійснив неймовірні 11 сейвів, але все одно не зберіг ворота "сухими" — таким голкіперам тільки впритул забивати.

Лише два зіграні матчі, але воротар Валенсії став першим, хто вже має на рахунку більше 15 сейвів. За всю історію за один матч більше разів доводилося рятувати свої ворота латвійцю Олександру Колінко проти Нідерландів у 2004 році (12).

На футбольному полі крутий ворот. В житті — базований хлопець, який після такого перформансу, можливо, позбувся свого єдиного критика.

НЕВДАХА ДНЯ: РОМЕЛУ ЛУКАКУ (БЕЛЬГІЯ)

Невдаха — це, можливо, занадто грубе слово в цьому випадку, але коли ми ще побачимо, щоб один футболіст забиває три голи в двох перших матчах Євро, але має в своєму активі нуль голів? Це невезіння та тотальна невдача — по-іншому й не скажеш.

Ромелу Лукаку точно ненавидить систему VAR, сходить в церкву та, можливо, звернеться до фанатів "нерадзуррі" з благаннями пробачити його та зняти це прокляття. Якщо буде потім ще й четвертий незарахований гол... Уявити важко навіть.