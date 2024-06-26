Національна збірна України проведе свій третій та вирішальний матч Штутгарт Арені у рамках групового етапу Євро-2024, в якому суперником команди Сергія Реброва стане Бельгія.

Із самого початку обидві ці збірні вважалися фаворитами у групі E, проте за результатами перших двох турів і румуни, і словаки, і бельгійці, і українці мають рівну кількість очок.

Найбільш інтригуючий квартет — в останній день групового етапу (26 червня), а початок матчів — о 19:00.

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Напередодні дуже важливого матчу з бельгійцями ми традиційно пропонуємо вам пофантазувати щодо майбутнього стартового складу збірної України та звірити ваш варіант із вибором редакції Football.ua.

Українська асоціація футболу офіційно не звітувала щодо нових травм гравців "синьо-жовтих", проте відомо, що наші основні вінгери Михайло Мудрик та Віктор Циганков відкрите тренування за день до гри пропустили.

Воротарі: 1. Георгій Бущан (Динамо Київ), 12. Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), 23. Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Захисники: 22. Микола Матвієнко, 2. Юхим Конопля, 21. Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), 24. Олександр Тимчик (Динамо Київ), 16. Віталій Миколенко (Евертон, Англія), 13. Ілля Забарний (Борнмут, Англія), 3. Олександр Сваток (СК Дніпро-1), 4. Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), 26. Богдан Михайліченко (Полісся Житомир).

Півзахисники: 7. Андрій Ярмоленко, 19. Микола Шапаренко, 18. Володимир Бражко (усі — Динамо Київ), 6. Тарас Степаненко, 20. Олександр Зубков, 14. Георгій Судаков (усі — Шахтар Донецьк), 17. Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), 15. Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), 10. Михайло Мудрик (Челсі, Англія), 5. Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), 8. Руслан Маліновський (Дженоа, Італія).

Нападники: 11. Артем Довбик (Жирона, Іспанія), 9. Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), 25. Владислав Ванат (Динамо Київ).

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Мільйони УКРАЇНЦІВ – ОДНА команда!

Будемо відштовхуватися від того, що збірна України знову зіграє за традиційною схемою 4-3-3, проте в гібридному варіанті з перебудовою під час оборони в 5-3-2.

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ВОРОТАР

Воротарська позиція у нашій збірній може похвалитися серйозною конкуренцією — Америку ми тут для вас не відкрили. У провальному першому турі проти Румунії ворота захищав представник мадридського Реала Андрій Лунін, у переможному непростому матчі у старті вийшов Анатолій Трубін з лісабонської Бенфіки. Судячи з логіки, наразі черга Георгія Бущана з київського Динамо, як було під час підготовки до старту Євро-2024?

Такий варіант розвитку подій ми не виключаємо, проте ставки надто високі, тому експерименти відкладемо убік і оберемо Анатолія Трубіна, який випромінював впевненість проти словаків і був, багато хто погодиться, найкращим гравцем за підсумками першого тайму.

Звичайно, немає нічого хорошого в тому, що твоєму воротареві доводиться систематично рятувати свою команду. Безперечно, Лунін неодноразово доводив свій клас у минулому сезоні за "вершкових", проте на цьому етапі Мадрид все ж має поступитися Лісабону.

Вибір Football.ua: Анатолій Трубін

ПРАВИЙ ЗАХИСНИК

На цій позиції вибору у Сергія Реброва два... Перший — це Юхим Конопля, який був під час відборкового циклу Євро-2024 фактично незамінним гравцем стартового складу на правому фланзі оборони, проте матч із румунами змусив тренерський штаб збірної України внести помітні корективи...

Так, Олександр Тимчик отримав шанс із перших хвилин та був одним із головних об'єктів для критики у першому таймі проти Словаччини — саме з його флангу безперешкодно пройшла навісна передача, яка завершилася голом.

Але після перерви, як ви знаєте, це вже була інша команда у хорошому розумінні цього слова – і Тимчик не є винятком. Залишимо його в складі і на бельгійців, але зовсім не здивуємося, якщо Конопля вийде у старті – один поганий матч із румунами не скасовує минулих успішних виступів гравця Шахтаря у футболці збірної.

Вибір Football.ua: Олександр Тимчик

ЦЕНТРАЛЬНІ ЗАХИСНИКИ

Ілля Забарний тут точно поза конкуренцією і залізне місце у стартовій одинадцятці збірної України, але щодо його партнера за центром оборони все не так вже й однозначно...

Усім чудово відомо, що Микола Матвієнко має деякі прогалини у своїх оборонних атрибутах, але водночас ці недоліки доволірегулярно здатний перекривати Заба, у зв'язці з яким вони провели не один матч за збірну.

З інших варіантів є менш досвідчений Макс Таловєров та новоспечений гравець МЛС Олександр Сваток – другого можемо побачити у старті гібридній схемі з трьома центрбеками з великим акцентом на захист, яка практикувалася у першому спарингу з Німеччиною (0:0).

Проблема в тому, що сьогодні нам потрібно перемагати Бельгію, а це означає – потрібен потенціал для дій у атакуючій та контратакуючій фазах. Робимо наш вибір на користь найочевиднішого варіанта з Забарним та Матвієнком, але опцію Забарний-Сваток-Матвієнко проти сильного суперника тримаємо в голові.

Вибір Football.ua: Ілля Забарний та Микола Матвієнко

ЛІВИЙ ЗАХИСНИК

Ще одна травма Віталія Миколенка, яка сталася під час останнього товариського матчу з Молдовою буквально перед стартом Євро-2024, сплутала багато карт Реброву, результат чого у тому числі ми побачили проти Румунії.

Використовувати Зінченка в якості інвертованого лівого фулбека в збірній, якщо його повинен страхувати Матвієнко через саму специфіку цієї ролі, це є просто самогубством і залишало лівий фланг буквально "голим" для румунів. У другому турі Олександр грав уже більш класичного крайнього захисника без зміщень у центр півзахисту та провів більш ніж хороший матч.

Однак усі ми розуміємо, що якщо Миколенко готовий – нам потрібний саме він на лівому фланзі оборони. Зінченко потрібен нам у центрі поля як "диригент" атак, а Богдан Михайліченко — суто як посилення з лави запасних.

Вибір Football.ua: Віталій Миколенко

ОПОРНИЙ ПІВЗАХИСНИК

Тарас Степаненко та Сергій Сидорчук — це вікові гравці з великим досвідом, але їхні праймові часи таки залишилися позаду.

Саме тому 22-річний Володимир Бражко, навіть незважаючи на якісь індивідуальні помилки, на їхньому фоні з кожним своїм виступом за "синьо-жовтих" виглядає кращим вибором у стартовий склад.

До своєї травми капітан Шахтаря був беззаперечним ключовим гравцем на своїй позиції, але знову ж таки, повертаючись до злощасного матчу з Румунією, — наш центр поля тоді був як прохідний двір.

Вибір Football.ua: Володимир Бражко

ЦЕНТРАЛЬНІ ПІВЗАХИСНИКИ

Забитий гол після передачі Олександра Зінченка, асист у моменті з переможним голом Романа Яремчука та звання найкращого гравця матчу зі Словаччиною — це цілком очевидні аргументи, чому вибір на користь Миколи Шапаренка може обговорюватися лише в тактичному плані, якщо нашим початковим планом проти бельгійців стане щось схоже на "автобус" із трьома лініями оборони. Але навіть в такому випадку такому рішенню здайдеться дуже багато критиків — це поза всілякими сумнівами.

Не будемо розривати нашу результативну зв'язку, тож Олександра Зінченка ми із задоволенням повертаємо на його рідну позицію. Більш того, в оборонних фазах універсал лондонського Арсеналу, швидше за все, зміщуватиметься до лівого флангу оборони та формуватиме лінію з п'яти захисників, що ми вже бачили у відборі проти тієї ж Італії.

Вибір Football.ua: Микола Шапаренко та Олександр Зінченко

ПРАВИЙ ВІНГЕР

Наш основний правий вінгер Віктор Циганков пропустив відкрите тренування збірної за день до матчу проти Бельгії, втім, як і Михайло Мудрик, який є ключовим на протилежній ланці атаки "синьо-жовтих".

Це просто жахливі попередні новини, але сподіваємось, що хоча б на представника Жирони ми зможемо розраховувати у цій дуже-дуже важливій грі.

За всієї поваги до всіх заслуг Андрія Ярмоленка, але фізично його не вистачає тримати рівень на всю дистанцію матчів. Тим більше, самі розумієте, хто саме нам протистоятиме сьогодні.

Вибір Football.ua: Віктор Циганков

ЛІВИЙ ВІНГЕР (ЛІВИЙ ІНСАЙД)

Якщо поява Віктора Циганкова оцінюється як 50 на 50, то Михайло Мудрик, наскільки відомо, попередньо точно не має зіграти у заключному матчі групового етапу Євро-2024 через отриману травму.

Пряма заміна за позицією для вінгера Челсі — це Олександр Зубков. Однак з урахуванням того, що ми все-таки чекаємо на гібридний варіант схеми 4-3-3 з перебудовою під час оборонної фази в 5-3-2, то наш вибір на сьогодні — це Георгій Судаков.

Вибір Football.ua: Георгій Судаков

ФОРВАРД

Після дуже успішного дебютного сезону в іспанській Ла Лізі виступи Артема Довбика за збірну України в цей цикл не були і близько такими ж яскравими, чого не можна сказати про його основного конкурента Романа Яремчука.

Ось як не поставити у стартовий склад людину, яка вже не вперше виходить у другому таймі та приносить своїми результативними діями важливі перемоги до активу збірної? Якщо у найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії зараз не йде гра, а у "джокера" — усе навпаки, то назвіть хоча б одну причину не випустити цього "джокера" з перших хвилин?

І, звичайно, ми не про Владислава Ваната, який приїхав на Євро-2024 як третій вибір на позицію центрфорварда. Наш вибір сьогодні, безперечно, ​​на користь Романа Яремчука.

Вибір Football.ua: Роман Яремчук

КОМАНДА НА МАТЧ ІЗ БЕЛЬГІЄЮ ВІД FOOTBALL.UA

Таким вийшов наш вибір стартового складу на матч зі збірною Бельгією. Утім, повторимося, що питання все ще залишаються щодо участь Михайла Мудрика та Віктора Циганкова.

Можливо, на тлі цього ми знову побачимо зв'язку форвардів у вигляді Артема Довбика та Романа Яремчука, але вже с перших хвилин, якщо все ж жахливі побоювання підтвердяться? Як вони разом здатні приносити результат — просто слід згадати півфінал плей-оф відбору на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

Дізнаємося рішення Сергія Реброва та його тренерського штабу вже зовсім скоро... Бажаємо нашим хлопцям успіхів та удачі!