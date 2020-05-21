Фан-сектор

Читатель Football.ua Андрей Жариков заканчивает цикл материалов, посвященных первому розыгрышу FA Cup.

Предыдущие части:

- Часть I. Идея и формат турнира

- Часть II. Участники

- Часть III. Финалисты

- Часть IV. Финальная игра

Золотая эпоха и магия Кубка

Престиж Кубка ФА не поддался сомнению и после формирования профессиональной футбольной лиги в 1888 году. Создатели лиги намеренно утверждали календарь соревнования таким образом, чтоб командам-участницам было достаточно времени на подготовку к матчам Кубка ФА. Несмотря на постепенное добавление дивизионов и образования четкой иерархии в английском футболе, Кубок оставался тем турниром, куда доступ был открыт каждой команде, будь то коллектив из столицы или же из маленькой деревушки на севере страны. Более того, система из одного матча на вылет гарантировала обилие сенсационных результатов и, соответственно, генерировала существенный фанатский интерес. Так, до начала ХХ века посещаемость финального матча Кубка была в три, а иногда и в четыре, раза выше самого посещаемого матча лиги.

В начале и середине ХХ-го столетия Кубок ФА поистине переживал свою золотую эпоху. Если первый дивизион футбольной лиги был турниром элитных и самых успешных команд, то Кубок ФА стал национальным футбольным достоянием. Тут не было авторитетов и каждая команда могла претендовать на победу в конкретном матче. К слову, за историю проведения турнира 25 раз в финал выходила команда, которая не представляла элитный дивизион футбольной лиги (праздновав победу в 8-ми таких случаях). Такие истории успехов заурядных клубов выглядели чем-то необъяснимым с позиции логики, а потому неудивительно, что английские болельщики приписали турниру какую-то особую магию.

Сегодня мы восхищаемся невероятным чемпионством Лестера в 2016 году. Но как вам победный путь Тоттенхэма в Кубке ФА 1900-01, который не входил в топ-дивизион английского футбола? Лондонская команда на пути к финалу сняла скальпы с Бери (на тот момент – действующий обладатель Кубка ФА), Престона (двукратный чемпион лиги, трижды серебряный призер, обладатель Кубка ФА-1889) и Вест Бромвич Альбион (обладатель Кубка ФА в 1888 и 1892 годах, трижды финалист турнира). А в самом финале был повержен Шеффилд Юнайтед (чемпион лиги, дважды серебряный призер, обладатель Кубка ФА-1899): после ничейного результата в первом матче, в переигровке Тоттенхэм «горел» 0-1 после первого тайма, однако после перерыва сумел отличиться трижды и вырвать победу!

Или же валидольный для болельщиков второлигового Барнсли розыгрыш Кубка ФА 1911-12, когда их команда буквально продерется в финал турнира сквозь сито переигровок – вместо положенных 5-ти матчей, Барнсли проведет целых 10-ть (включая три переигровки с Брэдфорд Сити). Да и в самом финале с Вест Бромвич Альбион «магия» Барнсли продолжит действовать: его тоже придется переигрывать после безголевой ничьи в первом матче! В переигровке за 90 минут команды не смогли распечатать ворота друг друга, а потому игра перешла в дополнительное время. Все шло к еще одной обязательной игре между командами, однако за две минуты до конца второго экстра-тайма сольный проход Гарри Тафнелла со своей половины поля завершился прицельным ударом в угол ворот голкипера Вест Бромвича.

Можно также вспомнить фантастический розыгрыш сезона 1907-08, когда 13-ть из 20-ти представителей первого дивизиона вылетели от клубов низших лиг. В полуфинале турнира только Ньюкасл представлял «элиту». Казалось бы, легкая прогулка для «сорок», для которых это был уже третий финал подряд вдобавок к двум чемпионствам в трех последних сезонах лиги. Однако второлиговый Вулверхэмптон (9-ое место в том сезоне) не оставил Ньюкаслу ни единого шанса – 3-1!

Несомненно, подобных «магических» историй намного больше, и практически каждый английский клуб может похвастаться волшебными кубковыми моментами. Британские болельщики с неподдельной теплотой, терепетом и страстью относились к кубковым матчам, а особенно к финалам розыгрышей, которые собирали под сотню тысяч зрителей. Апогеем стала постройка Уэмбли – согласно неофициальной статистике, первый финал на новом стадионе посетило больше 200 000 человек! С развитием ТВ-трансляций турнир только укрепил свое влияние, что подтверждается, например, переигровкой финального матча Кубка ФА в 1970 году между Челси и Лидсом, которая до сих пор является второй самой крупной по охвату телезрителей спортивной трансляцией в Соединенном Королевстве (28.5 миллионов человек), уступая лишь финалу домашнего чемпионата мира по футболу 1966-го года.

Упадок престижа

Все изменилось к концу ХХ века. К сожалению, сегодня Кубок ФА медленно, но уверенно увядает. С каждым новым розыгрышем болельщикам становится все сложнее отыскать в нем новые следы магии.

Наверное, отправной точкой в упадке престижности Кубка ФА является учреждение Премьер-Лиги в 1992 году. Безусловно, Премьер-Лига стала огромным спортивным и финансовым успехом, что укрепило позиции английского футбола в мире. Однако же разница между клубами топ-дивизиона и другими командами Англии с каждым годом ставала все заметнее: за 28 лет лишь трижды обладателем Кубка ФА становилась команда не из топ-6 элиты.

Именно после образования Премьер-Лиги начали рушиться вековые традиции Кубка, в частности те, что касались переигровок матчей. Для начала был увеличен лимит отведенного времени на переигровку – с четырех до десяти дней. С 1993 года финал больше не подлежал переигровке в случае ничьи и, под давлением клубов из элиты, постепенно правило о дополнительном матче все больше упразднялось. Так, с 2018 года мы уже не наблюдаем переигровок матчей 1/8 финала.

Более того, клубы Премьер-Лиги, не ощущая значимой финансовой выгоды от участия в Кубке ФА, порой открыто выражают свое пренебрежение к старейшему турниру. Так, в 1999 году действующий обладатель Кубка Манчестер Юнайтед отказался от защиты своего титула. Официальной причиной отказа было участие команды в первом Клубном Чемпионате Мира по Футболу в Бразилии (где «красные дьяволы» в группе с бразильским Васко да Гама, мексиканской Некаксой и австралийским Мельбурном умудрятся занять третье место). Отказ Юнайтед и его санкционирование ФА вызвало бурю негодования среди болельщиков: впервые за 128 лет существования Кубка Вызова он проходил без участия прошлогоднего победителя. Прецедент был создан, как бы потом не оправдывался и сожалел Сэр Алекс Фергюсон (иронично, что во многом благодаря победе в Кубке ФА в 1990 году руководство МЮ закрыло глаза на провальное 13-ое место в чемпионате и не отправило Фергюсона в отставку).

Впоследствии многие английские топ-команды будут пренебрегать Кубком выставляя дублирующие составы, даже на поздних этапах турнира. Некоторые тренера порой открыто выражают презрение к турниру, четко показывая его низкую приоритетность. Так, в январе этого года Юрген Клопп прямо заявил, что он обещал своим подопечным отдых, а потому ни основной состав, ни сам главный коуч Ливерпуля не присутствовали на домашней переигровке против Шрусбери.

Вероятно, основной причиной такого отношения является малая финансовая выгода. Что и говорить, если полуфиналист прошлогоднего Кубка ФА Брайтон получил около 2.3 миллиона фунтов призовых, тогда как за спасительное 17-ое место в Премьер-Лиге...почти 106 миллионов! В целом, каждая новая ступень в окончательной таблице элитного дивизиона Англии гарантировано повышает прибыль для клуба примерно на 2 миллиона фунтов.

В то же время, для маленьких клубов из третьего и ниже дивизионов Кубок ФА остается едва ли не единственным способом завлечь к себе на стадион национального гранда и получить существенную финансовую выгоду. Пожалуй, наиболее яркая «магическая история» последних лет связана с футбольным клубом Линкольн. «Черти» (прозвище команды – вы только посмотрите на эмблему клуба!), представляющие 5-й по рангу английский дивизион, сумели дойти до четвертьфинала Кубка ФА в сезоне 2016-17, где уступили будущему победителю турнира Арсеналу. В том сезоне команда из Линкольншира проводила тренировки на поле одной из местных школ, но полтора миллиона фунтов призовых позволили клубу инвестировать в постройку современного тренировочного комплекса. Национальная известность клуба также привлекла новые спонсорские контракты и способствовала приросту болельщиков на стадионе, что позитивно отобразилось на спортивных результатах: «черти» совершили качественный скачок и сегодня уже выступают в Лиге 1 (3-й дивизион).

Необходимость реформ?

За последние несколько десятилетий национальные кубки многих стран перетерпели значительные репутационные изменения, по сути став второстепенными внутренними турнирами. Однако стремительное падение престижа Кубка ФА с начала 90-ых годов прошлого века стоит особняком.

Английские болельщики винят ФА за утраченный авторитет Кубка. Некоторые решения Ассоциации действительно вызывают сомнения. К примеру, зачем играть полуфинальные матчи на Уэмбли, если порой огромная арена не заполняется даже на две трети? Или же к чему проводить третий раунд основной сетки Кубка (именно тогда в розыгрыш вступают команды из Премьер-Лиги и Чемпионшипа) в январе, наиболее загруженном месяце для английских команд? Также не понятно по каким принципам формируется пул прямых трансляций матчей.

Среди фанатов и экспертов звучат несколько идей как реанимировать былой престиж соревнования. Наверное, глупо ожидать, что Премьер-Лига, ФА и УЕФА одобрят идею предоставления победителю Кубка права участия в Лиге Чемпионов вместо 4-ой команды элитного дивизиона. В то же время, возможно ФА стоит перестать закрывать глаза на матчи дублеров топ-команд в Кубке и занять более жесткую позицию, применяя санкции за такую практику. Такие наказания несколько раз применялись в начале и середине ХХ века, и даже сегодня подобный шаг будет юридически оправдан: пункт 15(а) правил проведения Кубка ФА обязывает каждую команду выставлять сильнейший состав на матчи соревнования.

Подобное положение есть в правилах многих соревнований, например в Лиге Чемпионов и Премьер-Лиге. Последняя, к примеру, не постеснялась применить штраф в 25 000 фунтов к Вулверхэмптону в 2009 и Блэкпулу в 2011 годах за чрезмерную ротацию игроков стартового состава в определенных матчах чемпионата. Правда, в последствии руководство Премьер-Лиги попало под шквал критики медиа, которые указывали на субъективность данного правила и выборочность его применения, а потому в регламент проведения чемпионата были внесены правки: теперь никаких наказаний, если клуб использовал игроков из клубной заявки на сезон (25 человек) или игроков возрастом до 21-го года.

Как вариант, также можно пересмотреть доходы от продажи билетов в день матча в пользу клубов с меньшим рейтингом, ведь сейчас распределение происходит по формуле «45 на 45» (остальные 10 процентов идут в призовой фонд турнира). К слову, в последние несколько лет в ФА действительно серьёзно задумались о поддержке маленьких клубов через Кубок. Например, в 2019 году был учрежден неформальный «Приз Прогресса» для трех дивизионов (Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2) размером в 250 000 фунтов стерлингов – именно на такую суму станет богаче последний оставшийся в Кубке представитель каждой из вышеперечисленных лиг.

В целом, традиции и романтизм, присущие Кубку ФА, стали жертвами коммерциализации и глобализации футбола. Кто-то будет ностальгировать по ушедшей славе соревнования в былые времена, кто-то скажет, что в XXI веке уже нет места проявлениям архаизма, а кто-то будет пытаться найти способы возобновить интерес к турниру. Что же думают о нынешнем Кубке Англии читатели football.ua?

Андрей Жариков, читатель Football.ua