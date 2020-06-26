Фан-сектор

Читатель Football.ua Андрей Вовк рассказывает о действующих футболистах, поигравших в четырёх из пяти лигах традиционной европейской топ-пятёрки.

Сезон 2001/02 стал знаковым для любителей футбольной статистики. Румынский нападающий Флорин Рэдучою, будучи на тот момент игроком Монако, стал первым профессиональным футболистом, сыгравшим во всех сильнейших европейских чемпионатах (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция). Через десять лет это достижение сумел повторить датский полузащитник Кристиан Поульсен, однако Рэдучою пока так и остаётся единственным, кто сумел забить во всех этих лигах.

В данном материале собраны действующие игроки, поигравшие в четырёх топ-лигах из пяти. Давайте поразмышляем, кто из них в ближайшем будущем сможет повторить достижение Флорина и Кристиана.

Абдул Рахман Баба (25 лет)

Ганский защитник с 2015 принадлежит Челси, однако за «пенсионеров» отыграл лишь 15 матчей, регулярно отправляясь в аренду. Выиграл со сборной серебряные медали Кубка африканских наций. В Германии Баба поиграл за несколько клубов, включая Шальке 04. В Лиге 1 выступал за Реймс, забив один мяч. В начале текущей кампании ганца арендовала Мальорка, за которую он отыграл два матча в испанской Ла Лиге.

Не хватает: Серия А.

Боян Кркич (29 лет)

Сейчас испанец выступает в Северной Америке в составе клуба Монреаль Импакт, до этого играя и забивая за такие команды как Барселона, Рома, Милан, Сток Сити, Майнц 05 и др.

Не хватает: Лига 1.

Гаэль Какута (28 лет)

Лучший игрок чемпионата Европы среди юношей до 19 лет едва попал в наш список. Проведя 73 матча за молодёжные французские сборные разных возрастов, на взрослом уровне Гаэль решил выступать за сборную ДР Конго. Начинал играть в Англии за Челси, был футболистом Дижона, поиграл за Севилью. В Серии А Какута провёл на поле четыре минуты, заменив Мирослава Клозе в матче с Аталантой. Сейчас находится в Амьене, с которым вылетел в Лигу 2.

Не хватает: Бундеслига.

Джонатан Де Гузман (32 года)

Де Гузман поиграл за такие известные клубы как Вильярреал, Суонси Сити и Наполи. Сейчас выступает за франкфуртский Айнтрахт, принимая активное участие в матчах возобновившегося чемпионата Германии.

Не хватает: Лига 1.

Желсон Фернандеш (33 года)

Швейцарский ветеран выступал за Манчестер Сити, Сент-Этьен, Кьево, Лестер Сити, Ренн и другие клубы. Сейчас вместе с Джонатаном Де Гузманом играет за Айнтрахт.

Не хватает: Ла Лига.

Жереми Бога (23 года)

Ещё один игрок, который чудом сумел принять участие в матчах четырёх из пяти топ-лиг. Хотя учитывая возраст футболиста, это достижение всё равно кажется невероятным. Немало матчей ивуарийский футболист сыграл за Сассуоло, Гранаду и Ренн, а вот в английской Премьер-лиге провёл всего 17 минут в составе Челси.

Не хватает: Бундеслига.

Златан Ибрагимович (38 лет)

Всем известно за какие клубы выступал Златан и сколько голов забил. А вот увидеть легенду в футболке какой-нибудь команды чемпионата Германии было бы интересно. Хотя понимаем, что это маловероятно.

Не хватает: Бундеслига.

Карлос Санчес Морено (34 года)

Многие болельщики запомнили этого футболиста по игре последнего чемпионата мира, в которой встречались сборные Колумбии и Японии. Тогда Санчес был удалён с поля уже на третьей минуте. Больше всего игр колумбийский опорник провёл в составе Валансьена. Немало поиграл за Эльче, Астон Виллу и Фиорентину. Сейчас вместе с Андреем Ярмоленко выступает в составе Вест Хэма.

Не хватает: Бундеслига.

Кевин-Принц Боатенг (33 года)

Ганский игрок поиграл за Тоттенхэм, Боруссию Дортмунд, Портсмут, Милан, Шальке 04 и другие клубы. В испанской Примере провёл один сезон в составе Лас-Пальмас, сыграл несколько матчей за Барселону. Сейчас на правах аренды выступает за Бешикташ, который стал тринадцатым клубом в карьере африканского игрока.

Не хватает: Лига 1.

Лукас Пиазон (26 лет)

Бразильский полузащитник принадлежит Челси, за который в Премьер-лиге провёл всего одну игру. Зато, путешествуя по арендам, Пиазон поиграл во многих других лигах, выступая за Малагу, Айнтрахт, Кьево и другие команды.

Не хватает: Лига 1.

Люка Динь (26 лет)

Несмотря на то, что финалист чемпионата Европы – 2016 так ни разу и не сыграл в составе сборной Франции на том турнире, список клубов, в которых Люка пробовал свои силы, впечатляет: Лилль, ПСЖ, Рома, Барселона. Сейчас Динь играет за Эвертон.

Не хватает: Бундеслига.

Миши Батшуайи (26 лет)

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2018 сейчас выступает в составе Кристал Пэлас (на правах аренды из Челси). Известным на весь мир бельгиец стал во Франции, когда показывал блестящую игру в футболке Марселя. В 2018 году Бутшуайи играл за Дортмундскую Боруссию и Валенсию.

Не хватает: Серия А.

Пепе Рейна (37 лет)

Хосе Мануэль Рейна Паэс может стать первым голкипером, поигравшим в топ-пяти европейских лигах. Сейчас выступает в составе Астон Виллы, ведущей борьбу за выживание в английской Премьер-лиге. Играл в таких европейских грандах как Барселона, Ливерпуль, Наполи, Бавария и Милан. В составе сборной Испании выиграл чемпионат мира и дважды – чемпионат Европы.

Не хватает: Лига 1.

Симон Кьер (31 год)

Датскому защитнику не хватает всего пяти матчей до сотни. Речь идёт о выступлении в составе сборной. Но и клубная карьера Кьера выдаётся весьма насыщенной. В январе 2020 года Симон стал игроком Милана. Немало матчей провёл в составе Палермо, Вольфсбурга, Лилля и Севильи. Симон Кьер может стать вторым датским футболистом, сыгравшим в пяти ведущих европейских чемпионатах.

Не хватает: АПЛ.

Стеван Йоветич (30 лет)

Главным клубом в составе черногорского форварда пока является Фиорентина, за которую он провёл более ста матчей. Сейчас Йоветич выступает в составе Монако. Поиграл за Манчестер Сити, Интер и Севилью.

Не хватает: Бундеслига.

Стивен Н’зонзи (31 год)

Стивен Н’зонзи в 2018 году выиграл чемпионат мира в составе сборной Франции. Выступал за Блэкберн Роверс, Сток Сити, Севилью. Затем перешёл в Рому, которой принадлежит и сейчас. В январе 2020 года был арендован Ренном. Занял с командой третье место в Лиге 1, дающее право сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. После этого успеха аренда француза продлилась на один год.

Не хватает: Бундеслига.

Филипе Коутиньо (28 лет)

Филипе Коутиньо стал известным на весь мир в миланском Интере. Пока лучшие годы своей карьеры бразилец провёл в Ливерпуле, откуда был приобретён Барселоной, где дела пошли не так хорошо. Сейчас на правах аренды выступает за Баварию, хотя из-за травмы в последних матчах мюнхенцев участие не принимал. Арендное соглашение истекает в конце текущего сезона. Интересно, где бразилец продолжит карьеру? Может быть, во Франции?

Не хватает: Лига 1.

Франсис Коклен (29 лет)

У многих болельщиков этот французский полузащитник ассоциируется с Арсеналом. Но лондонская команда осталась в прошлом. Сейчас Коклен выступает в составе Валенсии, которая в этом сезоне ведёт борьбу за место в Лиге чемпионов. Будучи игроком «канониров», Франсис Коклен на правах аренды немного поиграл в Лиге 1 и Бундеслиге за Лорьян и Фрайбург соответственно.

Не хватает: Серия А.

Штефан Лихтштайнер (36 лет)

Швейцарский защитник является рекордсменом по количеству сыгранных матчей в составе национальной сборной среди футболистов, играющих в XXI веке. Лихтштайнер продолжает играть за швейцарцев, поэтому у него есть все шансы стать абсолютным рекордсменом. Выступал за Лилль, Лацио, Ювентус и Арсенал. В данный момент является игроком Аугсбурга.

Не хватает: Ла Лига.

Таким получился список. Возможно, теперь некоторые болельщики будут внимательнее следить за карьерой этих игроков. И всё-таки интересно: кто же станет очередным футболистом, сыгравшим в пяти топовых европейских лигах, и присоединится к Флорину Рэдучою и Кристиану Поульсену?

Андрей Вовк, читатель Football.ua