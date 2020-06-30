Фан-сектор

В рамках проекта Фан-сектор Глеб Скрипченко рассказывает о неожиданных чемпионах советской эпохи.

Ознакомиться с первой частью материала вы можете здесь.

1982 – Динамо Минск

Минское "Динамо" никогда не считалось грандом советского футбола. Сезон 1981 подопечные молодого и подающего надежды специалиста Эдуарда Малофеева закончили в самой что ни есть середине таблицы – на 9 месте. "Искренний футбол" Эдуарда Васильевича, возможно, и соответствовал своему названию по игре, но результатов не давал. Но в сезоне 1982 года ЭВМ сумел сделать невероятное – привезти в столицу Беларуси золото. И это среди киевского "Динамо" Валерия Лобановского, московского "Спартака" Константина Бескова, и на момент начала сезона действующих обладателей Кубка Кубков из Тбилисси, ведомых Нодаром Ахалкаци. Тот успех и по сей день считается наивысшим в истории минского клуба, и стоИт намного выше семи чемпионств и трёх кубков, добытых "бело-синими" в чемпионате Республики Беларусь после развала СССР.

Ну а Малофеев – набожный парень с подмосковной Коломны, ставший легендой клубы ещё в бытность игроком, после этого успеха навеки стал иконой белорусского футбола.

Команда начала сезон довольно таки удачно – в первом туре 26 марта минчане на родном стадионе обыграли московских одноклубников. Единственный гол в игре в начале второго тайма с паса оборонца Виктора Шишкина забил полузащитник Александр Прокопенко – отменный талант и мозг команды, который, однако, уже в 1989-ом году в возрасте 35 лет скончался в результате то ли очередного запоя, то ли его последствий…

Во втором туре 29 марта там же и с тем же счётом был обыгран и другой московский клуб – "Спартак". На этот раз победный гол на 20-ой минуте игры после комбинации, начатой также покойным Юрием Курнениным (скончался в 2009-ом году во сне в возрасте 55 лет) забил Андрей Зыгмантович, недавно тренировавший брестский "Рух".

Победы в двух стартовых турах над столичными командами немного вскружили голову минчанам. 3 апреля команда были бита в Тбилисси местным "Динамо" со счётом 1:4 (при счёте 0:3 Прокопенко не реализовал пенальти, а при счёте 0:4 результат таки размочил ныне помощник главного тренера клуба Игорь Гуринович), а 6 апреля в столице другой кавказской республики раписала ничью 1:1 с ереванским "Араратом" (голом за "бело-синих" также отметился Гуринович). После перерыва на сборные, 26 апреля на родном стадионе, команда вновь сыграла в унылую ничью, поделив очки с ленинградским "Зенитом". Казалось, команду ждёт очередной сезон в середине таблицы. Но не тут то было…

7 мая в поединке с московскими армейцами минчане совершили блестящий камбэк, одержав победу со счётом 3:2, дважды проигрывая по ходу встречи. Голами во встрече отметились защитник Сергей Алейников, капитан команды Юрий Пудышев (ныне работающий тренером дублирующего состава главного соперника "бело-синих" — борисовского БАТЭ) и уже знакомый нам Александр Прокопенко (как жаль, что такой прекрасный футболист так ужасно закончил, как жаль…)

После той волевой победы "бело-синие" начали штамповать победу за победой, хоть иногда у неё и бывали осечки по типу нулевой ничьи с красноградской "Кубанью" или поражения от харьковского "Металлиста".

Ключевыми поединками сезона для минчан стали противостояния с главными конкурентами за золотые медали — динамовцами Киева. 20 июля в Киеве команды выдали настоящий спектакль, в котором белорусы одержали верх над украинцами. Все голы пришлись на второй тайм – на мяч Андрея Баля ответили Курненин и неугомонный Прокопенко, а после того, как счёт сравнял Виктор Хлус, окончательный счёт в игре установил Георгий Кондратьев, ныне работающий в тренерском штабе "Немана" из Гродно.

27 октября в столице БССР команды расписали ничью, а голами отметились те, кто чуть более трёх месяцев назад отличался и в Киеве. Сначала минскую публику, которая на главный матч сезона собрала настоящий аншлаг в виде 50 тысяч на трибунах, поверг в экстаз потрясающий Прокопенко, пяткой замкнув прострел Пудышева с правого фланга.

Однако, Виктор Хлус счёт таки сравнял, и вся борьба, пусть и заочная, между футболом рациональным и футболом искренним, оставалась ещё впереди…

2 решающие игры команда играла на московском манеже, а соперниками были те же, против кого команда начинала – московские "Динамо" и "Спартак". Смерть Леонида Ильича Брежнева 10 ноября немного сместила эти матчи в датах – 13-ого числа минчане должны были играть с одноклубниками, 16-ого – с "мясом", но игры состоялись 16 и 19 числа соответственно. И этот перенос пошёл подопечным ЭВМ только на пользу.

То, что произошло в этих играх, трудно описать словами. Болельщики киевского "Динамо" и по сей день уверены, что московские клубы откровенно сдали те игры, дабы не допустить того, чтобы золотые медали в очередной раз досталось в руки киевлян. Одоклубники были вынесены минчанами со счётом 7:0 – точными ударами отметились Сокол, Гоцманов, Алейников, Гуринович и трижды Василевский (умер в 2012 году в возрасте 55 лет).

"Спартачи" же поначалу сделали вид, что дадут более достойный отпор, и даже первыми забили. Однако, дубль Гуриновича, Василевский и Алейников и в этой игре сделали счёт разгромным. Сергей Шавло уже своим дублем сократил отставание, однако победа осталась за минчанами – 4:3.

"Как мы ждали этого свистка, последнего в первенстве. И он раздался, провозгласив нас чемпионами! Приняв поздравления от спартаковцев, в едином порыве бросились качать растроганного Малофеева", — позже написал в своей книге один из героев того "бело-синего" чуда Сергей Алейников.

Ещё несколько лет той команде удавалось оставаться на вершине советского футбола. Команде с тренером-поэтом, читающим команде перед игрой стихи Пастернака, и игроками с такой широкой душой (и одинаковыми, как на подбор, усами! Что касается не всех, но всё же), что тот футбол просто нельзя назвать иначе как "искренним".

Однако, следующее золото минчане добыли уже в чемпионате независимой Беларуси ровно через 10 лет…

1983 – "Днепр" Днепропетровск

Видали когда-нибудь днепропетровский "Днепр" в красно-белой форме, отличающейся от спартаковской разве что отсутствием знаменитой полоски? Если Вы болельщик "без стажа", то наверняка не видали. А зря, ведь именно в таких цветах днепряне добились первого грандиозного успеха в своей уже великой истории.

Кузнецом того успеха стал наставник команды Владимир Александрович Емец, прозванный в Днепропетровске "народным тренером". Ещё бы – он, уроженец Никополя, был в городе на Днепре почти "коренным". В 1983-м году ему удалось собрать команду, которая покорила весь Союз, и стала третьей украинской после "Динамо" и "Зари", которая смогла взойти пьедестал советского первенства. Второе чемпионство "Днепра", добытое через 5 лет после первого, Емец уже не застал – умер в возрасте 50 лет от сердечного приступа после окончания сезона, в котором он возглавлял кишинёвский "Нистру"…

Хотя, конечно же, нельзя не упоминать ещё об одном герое того триумфа – Геннадие Афанасьевиче Жиздике, начальнике команды. Именно он по крупинкам собрал ту команду, и все игроки его ласково именовали "Папой".

Как и минчане год назад, днепряне начинали сезон против двух московских команд – "Динамо" и "Спартака". Первым они проиграли, со вторыми – расписали ничью. Затем команда обыграла ленинградский "Зенит" и ташкентский "Пахтакор", и так смогла найти свою форму. К слову, главным конкурентом "Днепра" за чемпионский титул на протяжении всего сезона был московский "Спартак", и именно очная встреча в последнем туре чемпионата стала решающей.

6 ноября 1983 вся страна советов готовилась к пусть и не юбилейной, но дате – 66 лет Октябрьского переворота. Или революции, как это событие именовали тогда. Исключением был лишь Днепропетровск – там все мысли были совершенно не об этом, город готовился к главному матчу в истории их родного и любимого клуба. В день игры 35 тысяч человек заполнили трибуны "Метеора" и ожидали от своей команды последнего рывка. К слову, подопечных Емца устраивала и ничья, но они были заряжены только на победу. В той игре днепряне сыграли в белой форме, так как подопечные Бескова захотели выйти на решающую игру в родных цветах.

Олег Протасов и Геннадий Литовченко к тому времени уже были игроками основного состава, но ещё не успели стать теми звёздами, которые через несколько лет не без скандала перейдут в киевском "Динамо". В день игры им обоим было всего по 19.

Главной же звездой той игры стал другой Олег – тот, который Таран. 23-летний форвард смог поразить ворота Рината Дасаева трижды – к 22-ой минуте "Днепр" его усилиями вёл 2:0, однако спартаковец Гладилин вначале сократил отставание в счёте, а затем, уже во второй половине игры, результат сделал равным, второй раз отметившись в воротах Краковского. А через несколько минут в будущем главный тренер целого ряда команд УПЛ оформил хет-трик, и поверг "Метеор" в экстаз.

Напомним, ничейный счёт устраивал, чуть не сказал, сине-бело-голубых, но команда хотела чувствовать себя в конце игры спокойно, и на 85-ой минуте Лысенко реализовал пенальти (эх, не дали Тарану оформить покер).

4:2 – окончательный счёт матча. "Днепр" – чемпион!

После той победы команда удостоилась всяческих почестей. Для жителей города тот "Днепр" в атеистическое советское время был настоящей религией. И, на большое удивление, команде удалось остаться на виду и дальше. 2 сезона подряд команда брала бронзу, затем на год скатилась и заняла аж 11 место (тем самым отправив Емца в отставку), дабы уже под руководством Евгения Мефодьевича Кучеревского в 1987-ом добыть серебро, а в 1988-ом – ещё одно золото.

Но то чемпионство уже никого не удивило – народ привык, что "Днепр" прочно закрепился в когорте лидеров отечественного футбола.

1984 – "Зенит" Ленинград

Как каждый английский болельщик со стажем помнит где он был, когда Джеффри Хёрст забивал свой знаменитый мяч от перекладины в ворота сборной ФРГ на домашнем Мундиале 1966-ого года, так и каждый житель Ленинграда старше 50 лет помнит, где он был в тот знаменитый для города день 21 ноября 1984-ого, когда на местном манеже СКК "сине-бело-голубые" обыграли харьковский "Металлист" и в первый и последний раз в своей истории стали чемпионами СССР. Следующий раз чемпионом "Зенит" стал аж через 23 года – в другой стране, с другим названием города и с мешком газпромовских денег, которые так констрастируют с той душевной командой 84-ого.

Как мы видим, 80-ые в советском футболе вообще были богаты на удивительные триумфы не самых сильных команд. И как и в случае с минским "Динамо" и днепропетровским "Днепром", ничто и близко не предвещало золото команды Павла Фёдоровича Садырина. Предыдущий сезон СБГ закончили на неплохом для себе 4-ом месте, но задачу стать чемпионами никто перед командой не ставил. Тем более, начали год ленинградцы довольно таки средне – выездные ничьи с не самыми сильными "Шахтёром" (счёт во втором тайме сравнял Юрий Желудков) и "Металлистом" (аналогичный сценарий матча, но гол на счету уже у Владимира Клементьева).

Во многом поверить в себя подопечные Павла Фёдоровича смогли после следующего тура, в котором они смогли обыграть действующих чемпионов страны, где всё тот же Желудков на пару с Валерией Брошиным принесли команде победу двумя мячами на старте игры.

Вообще, Садырин был уникальным тренером и уникальным человеком. Его педагогическое образование помогало ему находить индивидуальный подход к кажому футболисту. Он фанатично относился ко всем мелочам. А о его человеческих качествах говорят хотя бы 2 момента – ещё будучи футболистом он спас женщину из затопленного подвала гостиницы в Баку, где "Зенит" ночевал, приехав на игру. Ну а уже в 1995-ом году, во время своего второго прихода на тренерский мостик тогда уже санкт-петербургской команды, он спас ребёнка, тонувшего в пруду на тренировочной базой команды в Удельной, за что указом Ельцина даже был награждён медалью "За спасение погибавших".

Судьба тренера с большой буквы оказалась трагичной. 1 декабря 2001, незадолго после увольнения из московского ЦСКА, он скончался от рака предстальной железы в возрасте 59 лет…

В общем и целом, в том сезоне у подопечных Садырина было много запоминающихся побед – 2 мая при 70 тысячах человек, пришедших на стадион имени Кирова, зенитовцы благодаря реализованному выходу один на один Сергея Дмитриева и феноменальному дальнему удару с родной левой всё того же Желудкова со счётом 2:0 обыграли киевское "Динамо", 19 июня там же разгромили "Динамо" минское 4:1 (дубли Желудкова и Чухлова), 7 августа на Лужниках за счёт гола Клементьева и двух ставших легендарными голов-близнецов Желудкова со штрафных одержали верх над московским "Спартаком" Константина Бескова — 3:2.

2 ноября в Москве, но уже на стадионе "Торпедо" одолели одноимённый клуб 1:0 благодаря вырванной на 89-ой минуте победе, которую принёс единственный мяч Чухлова, 12 ноября с таким же счётом по днепропетровской метели на заснеженном "Метеоре" ещё раз обыграли действующих чемпионов – гол на счету Вячеслава Мельникова.

Итак, настала пора двух решающих игр. Соперники те же, что и в начале сезона – "Шахтёр" и "Металлист". Обе игры проходили на закрытом манеже в спортивно-концертном корпусе имени Ленина. Донецкий клуб, неплохо простимулированный перед игрой "Спартаком", "сине-бело-голубые" дожали и снова одержали победу с минимальным счётом 1:0 – гол на счету недавного оправившегося от травмы капитана команды Николая Ларионова.

Харьковчане же в Ленинграде были просто вынесены. Снова Ларионов, снова Желудков, снова Дмитриев. У последнего – дубль.

"Зенит" — чемпион! Город на Неве — ликует!

Однако, хоть как-то удержать на вершине отечественного футбола ленинградцы не смогли. Уже через 5 лет СБГ и вовсе понизились в классе, а новые победы пришли к клубу, как говорилось выше, уже в эру "Газпрома" и миллионов различных валют. О том, что они сделали в том легендарном сезоне 1984-ого, многие футболисты того "Зенита" поняли лишь спустя долгое время

Глеб Скрипченко, читатель Football.ua