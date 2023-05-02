Рейтинг букмекерів

Football.ua спільно з партнером компанією Pinnacle розповідає про головні футбольні події травня.

Травень — насичений місяць, адже на нас чекає велика кількість цікавих матчів, зокрема, півфінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Реал проти Манчестер Сіті та міланське дербі. Буде на що подивитися!

Крім того, між собою зіграють Шахтар та Дніпро-1. Не виключено, що цей поєдинок може стати ключовим у чемпіонських перегонах.

У цьому матеріалі поговоримо про головні події футбольного світу цього місяця.

9 травня, вівторок, Реал — Манчестер Сіті: півфінал ЛЧ

Не секрет, що ці дві команди є фаворитами на перемогу в Лізі чемпіонів. Багато хто прогнозує, що переможець цієї пари виграє “вухатий” кубок. І припущення цілком реалістичні.

Обіграти Реал у Лізі чемпіонів – завдання вкрай непросте. Це визнає головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола. Він уже встиг заявити, що для перемоги у ЛЧ – треба обіграти Реал. Статистика останніх років показує, що іспанець має рацію. Востаннє на своєму шляху здолати Реал вдалося Челсі – тоді ж “сині” і виграли турнір.

У той же час, Манчестер Сіті знаходиться у чудових кондиціях: команда вийшла у фінал Кубка Англії, а також повернулася на перше місце у Прем'єр-лізі, після того, як у очній зустрічі здолала головного конкурента – Арсенал. При цьому, у "містян" ще є гра в запасі.

За версією компанії Pinnacle, незважаючи на те, що Реал гратиме на своєму полі в першому матчі, у Манчестер Сіті більше шансів: перемога "містян" оцінюється коефіцієнтом 2.09, а перемога мадридської команди — 3.30. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.71.

10 травня, середа, Мілан — Інтер: міланське дербі

В останні роки не так часто вдається зустріти італійські клуби у півфіналі Ліги чемпіонів. Мова про “відродження” колишньої могутності поки не йде, скоріше, вдалий збіг обставин.

І яке подив може викликати той факт, що у півфіналі між собою зустрічаються аж дві італійські команди! Міланське дербі у 1/2 турніру! Крім того, ці команди завзято борються за потрапляння до топ-4 за підсумками сезону у Серії А: у Мілана та Інтера по 57 очок.

Вибрати фаворита у цій парі дуже складно. Крім того, мотивація обох команд зашкалюватиме, адже невідомо, коли наступного разу вони зуміють опинитися у півфіналі Ліги чемпіонів із можливістю вийти у фінал.

За версією компанії Pinnacle, у команд рівні шанси: перемога як Мілана, так і Інтера оцінюється коефіцієнтом 2.74. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.13.

11 травня, четвер, Ювентус – Севілья: півфінал Ліги Європи

Турнір імені Севільї. Багато хто вже жартує, що Лігу Європи потрібно перейменувати. Мало хто очікував, що іспанська команда зможе пройти Манчестер Юнайтед у чвертьфіналі, але їй вдалося. Це при тому, що сезон андалусійці, щиро кажучи, провалюють. Замість боротьби за зону в Лізі чемпіонів довгий час Севілья боролася за те, щоб не опинитися в аутсайдерах.

У Ювентуса цього сезону купа проблем, але, незважаючи на них, туринці можуть завершити сезон у топ-4 Серії А, а також поборотися за перемогу в Лізі Європи. Не найгірший розклад, враховуючи то -15 очок на початку, то їхнє повернення... Щоправда, є ймовірність, що у Ювентуса знову їх заберуть, але...

За версією компанії Pinnacle, Ювентус – фаворит зустрічі, але всі ми знаємо, що Севілья в Лізі Європи – це зовсім інша команда, ніж у чемпіонаті. Коефіцієнти наступні:

11 травня, четвер, Рома — Баєр: півфінал Ліги Європи

Під керівництвом Жозе Моурінью Рома проводить досить непоганий сезон: команда має шанси на те, щоб зайняти місце в топ-4 і наступного сезону розпочати виступи в Лізі чемпіонів. Крім того, португальський фахівець любить здобувати трофеї, і слід чекати, що Рома до останнього боротиметься за перемогу в Лізі Європи. Тим більше, що сезоном раніше римляни виграли Лігу конференцій.

Щодо Баєра, то колектив Хабі Алонсо набрав непогані кондиції і до кінця сезону постарається увійти до четвірки найкращих команд у Бундеслізі, хоч це буде непросто.

За версією компанії Pinnacle, у Роми більше шансів на перемогу: перемога римлян оцінюється коефіцієнтом 2.10, а перемога німців — 3.59. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.37.

27 травня, субота, Шахтар — Дніпро-1

Не факт, але цілком можливо, що цей поєдинок стане ключовим у боротьбі за перемогу в українській Прем'єр-лізі. Якщо команди не втрачатимуть очки, то очна зустріч може вирішити результат у боротьбі за трофей.

Колектив Ігора Йовічевіча має фору у чотири очки, проте команда з Дніпра провела на одну зустріч менше на момент написання матеріалу. Можна не сумніватися, що підопічні Олександра Кучера зроблять усе, щоби постаратися завоювати трофей. Водночас Ігору Йовічевічу було б приємно обійти свою колишню команду.

За версією Pinnacle, фаворитом майбутньої гри буде Шахтар, проте майже за місяць можуть з'явитися безліч нюансів, тому поки що не поспішаємо з висновками, а довіряємо своєму чуттю.