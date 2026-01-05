Інше

Український воротар підписав дворічний контракт із грецьким клубом.

Грецький клуб Суперліги Панетолікос офіційно оголосив про підписання українського воротаря 26-річного Євгена Кучеренка, який раніше виступав за шотландський Данді Юнайтед.

Голкіпер підписав дворічний контракт і в новому клубі виступатиме під 99 ігровим номером. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

🗞️ #DUFC can today confirm the departure of Yevhenii Kucherenko to Greek Super League side Panetolikos FC on a permanent transfer



Thank you and all the best, Yevhenii 🧡 — Dundee United FC (@dundeeunitedfc) January 5, 2026

Свої перші кроки у футболі Кучеренко робив у академіях Шахтаря. В Україні він виступав за Колос, Поділля та ЛНЗ, а за кордоном захищав кольори Лейрії (Португалія), Аксу (Казахстан) та Ділі (Грузія).

У сезоні 2025/26 воротар провів 17 матчів за Данді Юнайтед у всіх турнірах, пропустивши 26 голів. У чотирьох поєдинках йому вдалося зберегти свої ворота "сухими". Портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 400 тисяч євро.

Панетолікос наразі посідає 9 місце у грецькій Суперлізі, набравши 15 очок. Наступний матч команда зіграє 6 січня проти Аріса в Кубку Греції.