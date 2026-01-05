Український воротар підписав дворічний контракт із грецьким клубом.
Євгеній Кучеренко, пресслужба клубу ФК Панетолікос
05 січня 2026, 15:35
Грецький клуб Суперліги Панетолікос офіційно оголосив про підписання українського воротаря 26-річного Євгена Кучеренка, який раніше виступав за шотландський Данді Юнайтед.
Голкіпер підписав дворічний контракт і в новому клубі виступатиме під 99 ігровим номером. Фінансові деталі угоди не розголошуються.
Свої перші кроки у футболі Кучеренко робив у академіях Шахтаря. В Україні він виступав за Колос, Поділля та ЛНЗ, а за кордоном захищав кольори Лейрії (Португалія), Аксу (Казахстан) та Ділі (Грузія).
У сезоні 2025/26 воротар провів 17 матчів за Данді Юнайтед у всіх турнірах, пропустивши 26 голів. У чотирьох поєдинках йому вдалося зберегти свої ворота "сухими". Портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 400 тисяч євро.
Панетолікос наразі посідає 9 місце у грецькій Суперлізі, набравши 15 очок. Наступний матч команда зіграє 6 січня проти Аріса в Кубку Греції.