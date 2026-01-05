Україна

Розбіжності щодо умов контракту змусили сторони зупинити перемовини, у боротьбу вступив Атлетіку Мінейру.

Переговори між Шахтарем та Корінтіансом щодо повноцінного трансферу бразильського півзахисника Майкона завершилися безрезультатно. Про це повідомляє бразильське видання Globo Esporte.

Ключовою причиною зриву угоди стали різні бачення сторін щодо тривалості контракту. Футболіст наполягав на трирічній угоді, тоді як Корінтіанс був готовий запропонувати лише контракт на два роки. Через це перемовини зайшли в глухий кут.

На тлі паузи в переговорах активізувався інший представник Бразилії — Атлетіку Мінейру. Клуб уже зробив пропозицію щодо трансферу Майкона, яка, за інформацією джерела, може влаштувати керівництво донецького клубу.

Раніше повідомлялося, що Шахтар розраховував отримати за гравця близько 2 мільйонів євро, а також домогтися погашення заборгованості Корінтіанса за попередні оренди в розмірі 1 мільйона євро. Борг складається з двох частин: по 500 тисяч євро за оренду в 2023 та 2024 роках.

Контракт Майкона з Шахтарем чинний до 2027 року. У минулому сезоні півзахисник виступав за Корінтіанс на правах оренди, провівши 43 матчі у всіх турнірах, у яких забив 3 м’ячі та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, Антверпен проявляє інтерес до форварда Шахтаря.