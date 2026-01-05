Інше

Італійський тренер назвав суддів "мафією" та закликав залучати до VAR колишніх футболістів.

Італійський тренер Фабіо Капелло висловив різку критику на адресу футбольних арбітрів та роботи системи VAR. Його слова наводить іспанське видання Marca.

Коли розмова торкнулася теми суддівства та VAR, Капелло не добирав слів, назвавши арбітрів "мафією". За його словами, головна проблема полягає в тому, що рішення ухвалюють люди, які ніколи не грали у футбол на високому рівні й не розуміють біомеханіку рухів гравців.

"Арбітри – це мафія. Вони не хочуть залучати до VAR колишніх гравців, які знають футбольні рухи… І часто приймають неправильні рішення, тому що вони не грали й не знають цих рухів", – заявив Капелло.

Він навів приклад, коли високий гравець під час руху може випадково зачепити опонента рукою:

"Гравця торкаються обличчя, він падає на землю, і вони свистять. Але чому ви свистите?! Якщо я маю зріст 1,90, а інший 1,75, моя рука знаходиться на рівні його обличчя. Це мене дратує".

Фабіо Капелло увійшов в історію як другий іноземний наставник збірної Англії. За 16 років тренерської діяльності на клубному рівні він 7 разів приводив свої команди до чемпіонського титулу. Капелло тренував Мілан, Ювентус, Реал Мадрид та Рому.