Франція

Угода з 35-річним голкіпером розрахована на три роки.

Париж на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з воротарем Айнтрахта Кевіном Траппом.

Угода з 35-річним німцем розрахована до літа 2028 року. Сума трансферу становила близько одного мільйона євро.

Трапп виступав за Айнтрахт з літа 2019 року, коли залишив ПСЖ. Минулого сезону він провів 36 матчів, з яких дев'ять на нуль за 46 пропущених м'ячів.

У першому турі Ліги 1 Париж поступився Анже (0:1), а наступного туру зіграє проти Марселя — гра пройде 23 серпня.