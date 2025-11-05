Франція

Наставник Марселя скаржиться на масову епідемію травм та шалений графік напередодні матчу Ліги чемпіонів.

Роберто Де Дзербі не приховував свого розчарування напередодні матчу Ліги чемпіонів проти італійської Аталанти. Команда підійшла до гри з масовою епідемією травм, яка серйозно вдарила по амбіціях клубу. ​

Як повідомляє Goal, італійський фахівець зовсім не задоволений ситуацією, що склалася. Марсель зіткнувся не лише з травмами, але й з дискваліфікаціями, що робить вибір складу практично неможливим. ​

"Ви думаєте, я щасливий грати матч Ліги чемпіонів, маючи вісім чи дев'ять травмованих гравців та одного дискваліфікованого? Ні, зовсім ні", – заявив Де Дзербі на пресконференції.

Згідно з повідомленнями французьких ЗМІ, лазарет команди переповнений. Марсель не може розраховувати щонайменше на сімох гравців першої команди, серед яких капітан Леонардо Балерді, а також Тімоті Веа, Білал Надір, Факундо Медіна, Амін Гуїрі, Хамед Жуніор Траоре та Жоффре Кондогбіа. ​

Де Дзербі також розкритикував шалений календар, який, на його думку, є однією з причин кадрового колапсу. Він розповів, що команда не мала змоги нормально готуватися до попередньої гри чемпіонату проти Осера. ​

"Ми провели тренування, просто гуляючи. Ми зробили це пішки, тому що грали лише два дні тому. Це був спосіб сказати, що ми підготувалися до матчу без інтенсивності нормальної тренувальної сесії", – поскаржився тренер.

Незважаючи на глибоке розчарування та складні обставини, Де Дзербі намагається зберегти оптимізм, хоча й у філософському ключі. Підсумовуючи складний період для клубу, він додав: "Сонце знову зійде".