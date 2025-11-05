Роберто Де Дзербі не приховував свого розчарування напередодні  матчу Ліги чемпіонів проти італійської Аталанти. Команда підійшла до гри з масовою епідемією травм, яка серйозно вдарила по амбіціях клубу. ​

Як повідомляє Goal, італійський фахівець зовсім не задоволений ситуацією, що склалася. Марсель зіткнувся не лише з травмами, але й з дискваліфікаціями, що робить вибір складу практично неможливим. ​

"Ви думаєте, я щасливий грати матч Ліги чемпіонів, маючи вісім чи дев'ять травмованих гравців та одного дискваліфікованого? Ні, зовсім ні", – заявив Де Дзербі на пресконференції.

Згідно з повідомленнями французьких ЗМІ, лазарет команди переповнений. Марсель не може розраховувати щонайменше на сімох гравців першої команди, серед яких капітан Леонардо Балерді, а також Тімоті Веа, Білал Надір, Факундо Медіна, Амін Гуїрі, Хамед Жуніор Траоре та Жоффре Кондогбіа. ​

Де Дзербі також розкритикував шалений календар, який, на його думку, є однією з причин кадрового колапсу. Він розповів, що команда не мала змоги нормально готуватися до попередньої гри чемпіонату проти Осера. ​

"Ми провели тренування, просто гуляючи. Ми зробили це пішки, тому що грали лише два дні тому. Це був спосіб сказати, що ми підготувалися до матчу без інтенсивності нормальної тренувальної сесії", – поскаржився тренер.

Незважаючи на глибоке розчарування та складні обставини, Де Дзербі намагається зберегти оптимізм, хоча й у філософському ключі. Підсумовуючи складний період для клубу, він додав: "Сонце знову зійде".