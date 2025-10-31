Франція

Марокканський півзахисник перебуває у лікарні, його стан оцінюють як стабільний.

Під час матчу десятого туру французької Ліги 1 між Марселем та Анже сталась тривожна подія — півзахисник господарів і гравець збірної Марокко Білаль Надір знепритомнів прямо на полі.

Інцидент стався наприкінці зустрічі. Футболіст раптово впав на газон і покинув поле на ношах. Його одразу доставили до лікарні для обстеження.

За офіційним повідомленням клубу, стан Надіра наразі задовільний. Гравець не втрачав свідомості, але лікарі вирішили залишити його під наглядом для додаткових перевірок.

Домашній матч Марселя завершився внічию 2:2 — Анже врятувався завдяки голу на 90+6-й хвилині.