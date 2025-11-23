Франція

Форвард Марселя забив ювілейний м’яч у матчі проти Ніцци.

Нападник П’єр-Емерік Обамеянг оформив 400-й гол у професійній кар’єрі.

Ювілейний м’яч нападник Марселя забив у поєдинку 13-го туру Ліги 1 проти Ніцци, що відбувся у п’ятницю, 21 листопада. 36-річний габонець відзначився уже на 11-й хвилині зустрічі.

Зі своїх 400 голів Обамеянг забив 361 у клубних турнірах, виступаючи за різні команди по Європі. Ще 39 м’ячів він провів у складі національної збірної Габону.

Нагадаємо, Обамеянг приєднався до Марселя наприкінці літа 2025 року. Габонський форвард підписав дворічний контракт на правах вільного агента.