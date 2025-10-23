Ліга чемпіонів

Марсель розлючений.

Нападник Олімпік Марсель П'єр-Емерік Обамеянг розкритикував роботу головного арбітра Раде Обреновича у матчі Ліги чемпіонів з лісабонським Спортінгом (1:2). Його слова наводить Marca.

"Судді були не на висоті. Це було вкрай погане суддівство. Перша жовта картка Емерсона була обурливою, він нічого не міг вдіяти з рукою.

Коли у Лізі чемпіонів відбувається такий відповідальний матч, мати такого рівня арбітрів скандально. Нас просто покарали, адже ми грали добре, а потім рефері повністю змінив малюнок гри", – заявив габонець.