Ліга чемпіонів

Римейк фіналу Суперкубка УЄФА-2025 вийшов значно більш результативним за оригінал.

Великий сезон європейського футболу формально розпочинався з протистояння за Суперкубок УЄФА-2025 поміж французьким Парі Сен-Жермен та лондонським Тоттенгемом в італійському місті Удіне, де за підсумком серії післяматчевих пенальті чемпіони Ліги 1 та володарі трофею Ліги чемпіонів здобули першу подібну велику перемогу в своїй історії. І так склалась доля, що вже за ходом основного раунду нового розіграшу головного клубного турніру Старого Світу їм треба було зустрітись знову в рамках п’ятого туру, але вже на полі команди Луїса Енріке.

Колектив Томаса Франка тим часом вирішив повторити методичні вказівки тренера зразка тієї гри, але лише в плані тактичного розташування. Власне футбол від "шпор" був значно гостріше й вони наче намагались компенсувати недоліки нещодавнього Дербі Північного Лондона проти Арсеналу (1:4), де попереду в Тоттенгема взагалі нічого не виходило. А цього разу виходило. Якщо не все, то принаймні значна частина від запланованого.

Тому й ПСЖ не мав аж надто помітної переваги на м’ячі на стартових хвилинах і за пів години ігрового часу зумів створити небезпеку хіба що у вигляді дальніх ударів по воротам суперників. А от Тоттенгем свої атаки таки довів до якогось логічного завершення на 35 хвилині, коли Бергвалль красиво п’ятою скинув м’яч на лівому фланзі штрафного під подачу Грея, після чого на дальній стійці Коло Муані перевів на порожні ворота для Рішарлісона, якому важко було б не влучити в ціль.

Зрозуміло, що публіка на Парк-де-Пренс подібний розвиток подій сприймати навідріз відмовлялась та погнала власну команду вперед. А та радо їм відповіла голом у ворота суперників незадовго до перерви. Ще й яким красивим вийшов дальній удар Вітіньї в зоні перед штрафним у праву дев’ятку з передачі Нджанту з лівого флангу на завершення розіграшу кутового.

Динамічним ми вважали футбол у першому таймі, але що в такому разі казати за другу половину гри, де "шпори" так само забили першими? Причому, команда Франка знову використала цю тактику подачі на дальню стійку, але цього разу від Порро з кутового на лівому фланзі, після чого м’яч через голову Рішарлісона, ногу Грея та голову Пачо на лінії воріт нарешті знайшов завершальну крапку у вигляді пострілу Коло Муані. Звісно, що він це удар не святкував, бо чинний контракт — справа тонка.

Однак і в цьому випадку ПСЖ доволі швидко знайшов відповідь на м’яч суперників. Уже за три хвилини Вітінья отримав передачу Хвічі на правому фланзі штрафного й розібрався з блискучим ударом під дальню стійку повз двох суперників. І щоб далеко не відходити, за шість хвилин парижани забили вдруге, коли Ромеро привіз біля власного штрафного пасом у ноги Ернандесу, чим скористались Невеш та Фабіан Руїс, а ще за шість хвилин потому кутовий із лівого флангу від Лі Кан Іна так ніхто й не вибив на ближній, після чого Пачо розстріляв ворота.

І начебто перевага "червоно-синіх" на той момент уже не була предметом для дискусії, але вони все одно примудрились додати інтриги на рівному місці, коли на 72 хвилині Вітінья заснув на м’ячі на лівому фланзі оборони та дав Бентанкуру не просто себе обікрасти, а й одразу запустити до штрафного Коло Муані, перед яким теж було двоє суперників, але він усе одно знайшов шлях до дубля поміж ними.

Дубль проти дубля, треба було визначати індивідуально найкращого гравця матча. І, усе ж таки, ним став Вітінья, бо Ромеро подарував йому таку можливість, заблокувавши удар португальця в центрі штрафного на 75 хвилині рукою. Півзахисник ПСЖ сам пенальті заробив, і сам його потім і реалізував ударом у правий кут. І це вже хет-трик, так що перевага господарів була майже за всіма параметрами. Навіть за кількістю червоних карток у матчі — Лукас Ернандес у компенсований час не знайшов нічого краще за відмашку від Сімонса в боротьбі перед власним штрафним.

У наступному турі французький Парі Сен-Жермен зіграє в гостях у баскського Атлетіка, тоді як лондонський Тоттенгем прийматиме чеську Славію Прага.

ПСЖ — Тоттенгем 5:3

Голи: Вітінья, 45, 53, 76 (пен.) Руїс, 59, Пачо, 65 — Рішарлісон, 35, Коло Муані, 50, 72



ПСЖ: Шевальє — Заїр-Емері, Маркіньйос, Пачо, Мендеш (Ернандес, 46) — Невеш, Вітінья (Забарний, 90+4), Руїс — Баркола (Лі Кан Ін, 56), Нджанту (Рамуш, 79), Кварацхелія (Дембеле, 79).

Вікаріо — Порро, Грей (Палінья, 76), ван де Вен, Ромеро, Спенс (Удогі, 84) — Бентанкур, Бергвалль (Кудус, 76), Сарр (Одобер, 84) — Рішарлісон, Коло Муані (Сімонс, 84).Попередження: Бергвалль