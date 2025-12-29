Колишній гравець збірної Франції розпочинає особистий шлях в якості керманича команди.
Гаель Кліши, Getty images
29 грудня 2025, 17:26
Колишній лівий захисник лондонського Арсенала, Манчестер Сіті та збірної Франції Гаель Кліши очолив французький Кан.
Зазначимо, що клубом з однойменного нормандського міста Кан володіє родина зірки мадридського Реала Кіліана Мбаппе.
Раніше Кліши працював помічником головного тренера в молодіжній та олімпійській збірній Франції у тренерському штабі Тьєррі Анрі, а також був граючим тренером у турецькому Башакшехірі та швейцарському Серветті.
Зараз Кан посідає 10 місце в третьому за силою чемпіонаті Франції.